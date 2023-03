DIRETTA CIVITANOVA MILANO/ Video streaming Rai: è dominio Lube nei 19 precedenti

DIRETTA CIVITANOVA MILANO: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Civitanova Milano sono 19: di questi, 10 sono andati in scena in casa della Lube che ne ha portati a casa 7, mentre in totale le vittorie di Civitanova sono 15 contro le sole 4 della Powervolley, che comunque su questo parquet ha incredibilmente fatto meglio con appunto 3 successi, mentre nel capoluogo lombardo ha una sola affermazione. Cominciamo subito con il dire che l’ultima vittoria di Milano l’abbiamo già ricordata, risale allo scorso 29 dicembre ed è avvenuta qui all’Eurosuole Forum nei quarti di Coppa Italia.

Un 3-1 in rimonta, dopo aver perso il primo set la Powervolley ha cambiato marcia e ha guadagnato la Final Four di Roma. Tra l’altro la Coppa Italia è stregata per Civitanova quando incrocia Milano, perché l’anno scorso avevamo avuto un altro match ai quarti e ancora una volta l’Allianz lo aveva vinto per 3-1, questa volta lasciando per strada il secondo set. L’ultima volta in cui la Lube è riuscita a battere Milano in casa risale alla quinta giornata di ritorno nella scorsa SuperLega: in quel caso all’Eurosuole Forum era terminata con un netto 3-0, grazie ai parziali di 25-22, 25-19, 25-22. Vedremo come finirà stasera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CIVITANOVA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Milano sarà trasmessa su Rai Sport + HD: è questo l’appuntamento in chiaro sulla televisione di stato nella 21^ giornata di SuperLega, ricordando che il canale è disponibile al numero 58 del telecomando e che in assenza di un televisore si potrà assistere al match anche in diretta streaming video, tramite il sito di Rai Play o la relativa app. La mobilità per tutte le gare di volley maschile è garantita anche dal portale Volleyballworld.net, ma in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CIVITANOVA MILANO SU RAIPLAY

CIVITANOVA MILANO: ANTIPASTO DI PLAYOFF!

Civitanova Milano è in diretta dall’Eurosuole Forum, alle ore 18:00 di sabato 4 marzo: si gioca per la 21^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2022-2023, siamo arrivati al penultimo turno della regular season e dunque è ora di tirare le somme. Dopo la sosta per la Coppa Italia si torna in campo: Civitanova, ampiamente qualificata ai playoff, può ragionevolmente sperare soltanto nel terzo posto che strapperebbe a Trento, e dunque deve chiedere una mano a quella Modena che però aritmeticamente potrebbe ancora scavalcare in seconda posizione.

Reduce dalla vittoria al tie break contro Piacenza, la Lube ospita oggi una Powervolley cui invece il quinto set è stato fatale contro Trento nell’ultima giornata, e curiosamente bisogna riferire e ricordare che la Itas è anche la squadra che in Coppa Italia ha eliminato Milano in semifinale. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Civitanova Milano, che si gioca tra poco; aspettandone l’esito, proviamo a fare qualche valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa serata di volley all’Eurosuole Forum.

DIRETTA CIVITANOVA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Inizia tra poco la diretta di Civitanova Milano: la Powervolley non è stata ferma per due settimane ma come detto ha giocato la semifinale di Coppa Italia, e vale la pena ricordare che si era qualificata alla Final Four di Roma proprio battendo la Lube, anche se quel successo in quattro set era maturato appena dopo Natale e dunque sono passati oltre due mesi. Per quanto riguarda la classifica, Civitanova ha un punto meno di Trento e 4 da recuperare a Modena: la sfida diretta tra Itas e Valsa Group all’ultima giornata complica i piani dei campioni d’Italia in carica, che però possono arrivare terzi.

Milano invece punta la qualificazione ai playoff: attualmente occupa l’ultima casella e difende 4 lunghezze su Cisterna, il pass potrebbe arrivare già oggi ma l’obiettivo è quello di provare a scalare la classifica, perché arrivare ottavi significherebbe incrociare Perugia e andare incontro a una precoce eliminazione. Non che le altre potenziali rivali siano molto più abbordabili, ma sicuramente ci sarebbero maggiori speranze; per Milano è tecnicamente possibile anche il quinto posto, anche se realisticamente sarà molto difficile arrivarci e allora la corsa va fatta su Monza, per la settima piazza.











