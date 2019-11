Diretta Civitanova Modena/ Streaming video Rai: big match in casa della Lube

Civitanova Modena, diretta dagli arbitri Armando Simbari e Umberto Zanussi, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 17 novembre 2019, tra le mura dell’Eurosuole Forum: fischio d’inizio previsto per le ore 18,00. La sesta giornata della Serie A1 di Superlega ci offre con la diretta tra Civitanova Modena di un vero classico nel primo campionato italiano, pure in un palazzetto che grazie alle imprese della Lube è diventato anche un po’ casa della grande pallavolo italiana. A circa una settimana della semifinale di Supercoppa che ha visto la Lube perdere per 3-1 contro gli emiliani di Giani (poi sconfitti in finale al tie break con Perugia), ecco che di nuovo Civitanova e Modena si fanno avanti, questa volta però “solo” per conquistare i tre punti messi in palio in questo turno. Che già si annunciano pesanti: non scordiamo infatti che alla vigilia di questo turno i due club si dividono la vetta della classifica generale con solo pochi punti a dividerli.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la diretta tra Civitanova e Modena, in programma oggi per la sesta giornata della Serie A1, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato, e per la precisione al canale Raisport +, casa del volley. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del match di volley maschile per la Superlega, tramite il noto portale raiplay.it CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

DIRETTA CIVITANOVA MODENA: IL CONTESTO

Come detto prima, la diretta tra Civitanova e Modena di questa sera non sarà solo grande spettacolo sul taraflex dell’Eurosuole Forum, ma anche battaglia aperta per i tre punti messi in palio in questa sesta giornata. Con l’avvicinarsi di nuovo turni infrasettimanale oltre che dei primi impegni con le Coppe Cev (Champions league per la Lube e Cev Cup per la Leo Shoes ), infatti occorre mettere subito a tabella più punti possibile in previsione di momento di inevitabile difficoltà col prosegui della stagione. Ecco quindi che alla vigilia di questa sesta giornata della Serie A1, non possiamo non dare uno sguardo alla classifica e premiare la formazione di De Giorgi come capolista del campionato con ben 18 punti e 6 successi ottenuti su sei partite disputate. Di contro ecco però sempre Modena, che sotto la guida di Giani ha iniziato al meglio la sua stagione e pur avendo ancora un turno da recuperare, vanta il pieno punteggio con 15 punti, sufficienti per la seconda piazza della classifica (a un punto di distanza da Trento).



