Diretta Civitanova Modena/ Streaming video Rai: semifinale Supercoppa volley

Civitanova Modena, in diretta alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, lunedì 31 ottobre 2022, sarà la prima semifinale della Supercoppa Italiana 2022 di volley maschile, torneo quadrangolare che in questa edizione è ospitato a Cagliari, con tutte le partite che avranno luogo al PalaPirastu. Comincia dunque con la diretta di Civitanova Modena una Supercoppa Italiana “grandi firme”, dal momento che vi partecipano le prime quattro classificate della regular season passata, che furono anche le quattro semifinaliste dei playoff.

DIRETTA/ Firenze Pinerolo (risultato finale 3-0): il Bisonte domina e vince!

Scende subito in campo la Cucine Lube Civitanova, che possiamo considerare come la testa di serie numero 1 dal momento che i marchigiani sono campioni d’Italia in carica, mentre la Valsa Group Modena fu quarta in regular season e poi semifinalista dei playoff scudetto. Civitanova quindi sulla carta potrebbe essere la favorita, considerando pure il rendimento nella prima parte della nuova Superlega, tuttavia una gara seccai campo neutro è imprevedibile per definizione. Siamo allora molto curiosi di scoprire quali verdetti ci potrà dare la diretta di Civitanova Modena…

DIRETTA/ Milano Verona (risultato finale 0-3): gli scaligeri la chiudono

DIRETTA CIVITANOVA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Modena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché anche la Supercoppa Italiana gode della trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Civitanova Modena sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI CIVITANOVA MODENA

DIRETTA CIVITANOVA MODENA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo presentato la diretta di Civitanova Modena facendo riferimento fino a questo momento soprattutto alla scorsa stagione, naturalmente determinante per stabilire chi gioca la Supercoppa Italiana 2022, ma per capire cosa ci potrebbe attendere a Cagliari adesso bisogna approfondire il momento di forma attuale di Civitanova e Modena. Abbiamo già accennato al fatto che la Valsa Group Modena purtroppo si sta rivelando la delusione della Superlega fino a questo momento, perché clamorosamente ha vinto una sola partita su cinque disputate e ha tra l’altro già perso per 3-0 contro Civitanova, dunque oggi avrà bisogno di una prestazione ben diversa.

DIRETTA/ Novara Scandicci (risultato finale 3-0): vittoria schiacciante della Igor!

D’altro canto, bisogna dire che pure Civitanova non sta facendo bene come suo solito, considerando che i campioni d’Italia in carica hanno già giocato sei partite e hanno raccolto 9 punti, perché finora per i tricolori marchigiani sono arrivate tre vittorie e altrettante sconfitte. Insomma, Modena delude ma anche Civitanova non esalta, per entrambe in Supercoppa Italiana si cerca la svolta: chi festeggerà l’approdo in finale al termine di questa partita sempre molto attesa?











© RIPRODUZIONE RISERVATA