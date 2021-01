Diretta Civitanova Modena/ Streaming video Rai: una grande classica (volley)

DIRETTA COVITANOVA MODENA: SUPER SFIDA!

Civitanova Modena, diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Luca Sobrero presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, sabato 16 gennaio 2021, per la diciannovesima giornata della Superlega 2020-2021 di volley maschile, ottava del girone di ritorno per il massimo campionato italiano di pallavolo. La diretta di Civitanova Modena si configura naturalmente come una grande classica del volley italiano, tra due squadre che hanno fatto la storia, anche se l’attualità della stagione in corso ci dice che la Cucine Lube Civitanova se la passa sicuramente meglio della Leo Shoes Modena. Gli emiliani in settimana hanno vinto il recupero del derby contro Piacenza salendo a quota 26 punti in classifica, ma basterebbe dire che Civitanova vanta invece 41 punti per illustrare la differenza tra due compagini che invece spesso lottavano per il vertice – obiettivo solo della Lube in questo momento.

DIRETTA COVITANOVA MODENA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Modena, che è la partita selezionata come match televisivo del sabato di questa giornata della Superlega, sarà di conseguenza disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA MODENA: IL CONTESTO

La diretta di Civitanova Modena, come abbiamo già accennato, ci offrirà una grande classica tra due squadre che hanno tuttavia obiettivi differenti. La Lube Civitanova sta facendo benissimo anche in questa tormentata stagione, sia in campionato sia in Champions League, rinnovando il duello ai vertici della classifica con gli ormai storici rivali di Perugia, dunque i marchigiani sono i favoriti d’obbligo anche per la partita di oggi, che vedrà la Lube padrona di casa e forte di ben 15 punti in più in classifica rispetto a Modena, che raccontano di una differenza di valori piuttosto evidente. La Leo Shoes invece si ritrova nel gruppetto di squadre che lottano per il quinto posto, che vale l’accesso immediato ai quarti saltando il primo turno dei playoff. Gli emiliani hanno rilanciato le proprie speranze vincendo contro Piacenza, ma avrebbero bisogno di una grande impresa a Civitanova: ne saranno capaci oppure la Lube si confermerà superiore?



© RIPRODUZIONE RISERVATA