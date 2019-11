Diretta Civitanova Modena/ Streaming video tv Rai: prima semifinale di Supercoppa!

Civitanova Modena, in diretta dall’Eurosuole Forum, è la partita in programma oggi, venerdi 1 novembre 2019, valida come prima semifinale della Supercoppa Superlega 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 15,30. Ecco che si torna in casa della Lube per assegnare la prima coppa della stagione, o ancor meglio, l’ultimo trofeo della stagione 2019 del volley per club italiano. Anche quest’anno per assegnare le Supercoppa di volley maschile della Superlega si farà fede al classico sistema della Final Four e anche quest’anno saranno Civitanova e Modena due sicure protagoniste di questa competizione: pure però solo una di queste potrà oggi trovare il pass per la finalissima, attesa domani sempre a Civitanova Marche. Ci attende quindi una semifinale ricchissima di emozioni e storia, la cui posta in palio è pure ben alta.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV. COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la diretta tra Civitanova e Modena, in programma oggi per la Supercoppa, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato, e per la precisione al canale Raisport +, casa del volley. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del match di volley maschile, tramite il noto portale raiplay.it CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

DIRETTA CIVITANOVA MODENA: IL CONTESTO

Come detto prima, in palio oggi per la diretta tra Civitanova e Modena vi è un pass per la finalissima di domani della Supercoppa di volley maschile, torneo che ha visto questi due club protagonisti da parecchio tempo e pure nella precedente edizione. I ragazzi di De Giorgi e Giani sono quindi più che abituati a questo genere di scontri e di certo ci attende un match di grandissimo valore tecnico. Pure va detto che entrambe le squadre non vi approdano a questa edizione della Supercoppa di volley maschile Superlega, al top della condizione: la stagione è infatti iniziata solo da pochissimo e molti meccanismi vanno ancora oliati. In casa della Lube poi i guai sono ancor più seri: solo pochi giorni fa De Giorgi ha perso nel suo spogliatoio dei cucinieri il suo palleggiatore di riferimento Bruno, vittima di una piccola distorsione alla caviglia. Non sarà quindi una sfida facile, ma certo le motivazioni non mancheranno.



