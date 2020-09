Diretta Civitanova Perugia/ Streaming video Rai 2: finale Supercoppa volley

Civitanova Perugia, in diretta dall’AGSM Forum di Verona, è la partita di volley maschile in programma oggi, venerdi 25 settembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 21.30. Sarà la diretta tra Civitanova e Perugia la finale della Supercoppa di volley maschile 2020: dopo dunque lunga attesa finalmente verrà consegnata la prima coppa di questa nuova stagione della pallavolo italiana e davvero siamo impazienti di vivere una partita che già si annuncia infocata. Benché infatti le due squadre tornino in campo avendo messo nelle gambe e nelle braccia solo pochi minuti (dopo uno stop alle competizioni durato parecchi mesi, visto lo scoppio della pandemia), pure Lube e Sir sono formazioni sempre in grado di dare grande spettacolo: che ovviamente non mancherà questa sera, trattandosi poi della finale della Supercoppa. Va però detto che rispetto al programma originario, la partita di questa sera non avrà quella cornice meravigliosa che sarebbe stata l’Arena di Verona: viste le condizioni meteo è stato ritenuto opportuno giocare al coperto e davanti a un numero ancor più limitato di appassionati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la finale della Supercoppa di volley maschile 2020, sarà trasmessa in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 21.30 su Rai 2 (numero 2 del telecomando), ma mezz’oretta prima ci sarà ampia anteprima al match su Raisport + HD. In ogni caso la diretta tra Civitanova Perugia sarà visibile in diretta streaming video tramite il ben noto servizio, aperto a tutti, di Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING SU RAI2

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: IL CONTESTO

Nella trepidante attesa di dare la parola al campo per la diretta tra Civitanova e Perugia, per la finale della Supercoppa di volley maschile 2020, occorre senza dubbio rinfrescarci la memoria e ricordare come le due formazioni sono arrivate questa sera a giocarsi questa storia partita che vale la prima coppa post lockdown. Partiamo allora dalla Lube, certo tra le favorite nel tabellone alla conquista della coppa, specie dopo l’eccezionale stagione 2019-20 che ha visto i cucinieri vincere tutto quanto era possibile. Pure la squadra di Fefè De Giorgi ha certo faticato moltissimo per approdare in finale: nelle semifinali di andata e ritorno contro Trento infatti la squadra biancorossa ha sudato parecchio, ma con merito ha ottenuto il pass della finale. Ben ricordiamo che nel turno di andata era stata la Diatec ad avere la meglio grazie a un super Nimir Abdel Aziz: al ritorno fu la Lube a vincere per 3-2 e al Golden set la squadra campione del mondo ebbe la meglio per 15-11. Percorso non meno complicato e comunque entusiasmante quello di Perugia, che da detentrice del trofeo, torna dunque in finale, avendo superato Modena in semifinale. Ben ricordiamo allora della bellissima vittoria ottenuta dagli uomini di Heynen nel turno di andata: un netto 3-0 che servì alla Sir per passare il turno, nonostante il KO rimediato al ritorno. Ben ricordiamo infatti la vittoria dei gialloblu di Giani nella semifinale di ritorno, occorsa però solo al tie break: per differenza di set fu dunque la squadra umbra a passare ed ora Perugia è pronta a dare il massimo in questo scontro diretto contro la temibile Civitanova. Sarà davvero sfida da non perdersi!.

