DIRETTA/ Civitanova Perugia (risultato 0-0) video streaming Rai: si gioca! (volley, oggi 5 novembre 2023)

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, finalmente comincia la diretta di Civitanova Perugia. Sul fronte umbro naturalmente c’è grande entusiasmo per la Supercoppa Italiana vinta mercoledì in rimonta dalla Sir Susa Vim Perugia proprio contro la Lube. L’allenatore Angelo Lorenzetti aveva commentato così l’esaltante successo dei suoi ragazzi: “Sono naturalmente felice della vittoria, vincere è sempre meglio. Al tempo stesso bisogna essere chiari nel ribadire che questa coppa ci dice che in questi due giorni i ragazzi sono stati più bravi degli altri, non di tanto ed anche aiutati dalla fortuna in alcuni casi”.

Diretta/ Milano Conegliano (risultato finale 1-3): De Kruijf chiude i giochi! (Serie A1, 5 novembre 2023)

Lorenzetti tiene insomma i piedi per terra, come è normale che sia ad inizio stagione: “Soprattutto la Supercoppa ed anche le altre manifestazioni danno alla fine un valore relativo alla manifestazione stessa, non una rendita né un valore assoluto per quelle successive. Noi su questo oltre che sulle cose tecniche dobbiamo lavorare”. Adesso però è giunto il momento in cui si emetterà il verdetto più importante di questa partita che avrà il sapore della rivincita (o del bis): parola al campo, comincia la diretta di Civitanova Perugia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Roma Bergamo (risultato finale 3-0): capitoline schiaccianti! (volley, oggi 4 novembre 2023)

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Perugia sarà garantita per tutti in chiaro su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando. Questo significa naturalmente che sarà disponibile tramite sito o app di Rai Play anche la diretta streaming video di Perugia Civitanova, la quale sarà inoltre disponibile, tuttavia tramite abbonamento, anche sul portale di Volleyballworld.tv.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY DI CIVITANOVA PERUGIA

CIVITANOVA PERUGIA: UN ALTRO BIG MATCH!

Civitanova Perugia, in diretta dall’Eurosuole Forum naturalmente di Civitanova Marche, sarà la sfida di cartello della terza giornata del campionato di Superlega di volley maschile in programma per le ore 18.30 di questa sera, domenica 5 novembre 2023. Scherzi del calendario, la diretta di Civitanova Perugia arriva ad appena quattro giorni di distanza dalla finale di Supercoppa Italiana giocata proprio fra marchigiani e umbri a Biella e vinta da Perugia in rimonta al quinto set, un altro appassionante capitolo della sfida che più di ogni altra ha caratterizzato le stagioni più recenti del nostro volley.

Diretta/ Cisterna Milano (risultato finale 3-0): match senza storia! (volley, oggi 4 novembre 2023)

Oggi dunque per la Cucine Lube Civitanova ci sarà l’occasione per prendersi una rivincita immediata, magari sfruttando anche la spinta del pubblico amico, mentre la Sir Susa Vim Perugia punta naturalmente a fare il bis, anche se essendo solamente alla terza giornata della stagione regolare del massimo campionato di pallavolo, evidentemente, la posta in palio non potrà essere importante quanto mercoledì. Tuttavia anche a Biella abbiamo assistito a una sfida meravigliosa, quindi ci sono tutte le premesse per vivere una domenica di grande pallavolo: l’appuntamento sarà certamente stuzzicante, stavolta chi avrà la meglio nella diretta di Civitanova Perugia?

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Civitanova Perugia, come base di partenza dobbiamo prendere la spettacolare partita di mercoledì, che ha premiato Perugia ma avrebbe potuto andare anche diversamente, se si pensa che Civitanova aveva vinto i primi due set e che nel quarto la Sir Safety ha avuto la meglio per 34-32 sulla Lube. In ogni caso un grande spettacolo fra le due deluse della scorsa primavera: i marchigiani furono finalisti scudetto, pur sconfitti da Trento, mentre gli umbri vinsero la stagione regolare della scorsa Superlega con un cammino trionfale che però divenne in seguito una cocente delusione perché Perugia “scoppiò” sul più bello, sia in Champions League sia nei playoff scudetto.

Quanto alle attuali condizioni di forma di Civitanova e Perugia, naturalmente potremmo dire che gli umbri ci arrivano meglio avendo vinto finora due partite su due in campionato oltre alla Supercoppa, mentre per Civitanova abbiamo una vittoria e una sconfitta in Superlega ed evidentemente lo stesso ruolino nella Final Four di Biella. In questi contesti sono tuttavia i dettagli a fare la differenza, a maggior ragione quando siamo soltanto all’inizio dell’attività dei club, quindi è meglio mettersi comodi per godere dello spettacolo che ci offrirà la diretta di Civitanova Perugia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA