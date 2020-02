Diretta Civitanova Perugia/ Streaming video Rai: finale di Coppa Italia A1 (Volley)

Civitanova Perugia, diretta dagli arbitri Gnani e Cesare, è la partita di volley in programma oggi, domenica 23 febbraio 2020 alla Unipol arena di Bologna: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00. Si gioca oggi nel palazzetto emiliano la tanta attesa finale della Coppa Italia di volley maschile A1: in campo due rivali che hanno animato parecchie coppe e finalissime degli ultimi anni in Italia e non solo, pronte a combattere pallone su pallone per alzare la seconda coppa della stagione, dopo la Supercoppa di novembre (e che vide proprio la Sir trionfare ai danni di Modena). L’attesa è dunque fortissima: ben conosciamo infatti il valore delle squadre come i protagonisti oggi chiamati in campo alla Unipol arena e pure i tanti precedenti entusiasmanti che ci hanno regalato nel passato anche recente. Con in palio la coppa non ci attendiamo niente di meno di una sfida pirotecnica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CIVITANOVA PERUGIA

La diretta tv di Civitanova Perugia sarà garantita su Rai Sport + HD, il canale numero 57 in chiaro del telecomando, come sempre casa del grande volley italiano e dunque anche emittente di riferimento per la Final Four di Coppa Italia. In alternativa, sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite sito oppure applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: IL CONTESTO

Prima di dare però la parola alla finale per la Coppa Italia di volley A1 e dunque alla diretta tra Civitanova a Perugia, è certo anche bene ricordare come i due club sono arrivati a giocarsi la finalissima. Partiamo dunque dalla Lube che in stagione rimane la favorita d’obbligo, visto anche il titolo mondiale vinto solo pochi mesi fa. Per la formazione dei cucinieri dopo tutto è stato quasi tutto facile anche nel tabellone della Coppa Italia A1: la Lube ha infatti ben fatto ai quarti, battendo per 3-1 Monza, e successivamente ha superato ma solo al tie break una tenacissima Trento. Percorso se possibile ancor più netto è stato quella della Sir di Mister Heynen. Gli umbri infatti non hanno fatto fatica alcuna a superare Padova ai quarti di finale (vinti con il risultato di 3-0): nessun problema poi anche in semifinale, quando Perugia ha invece combattuto contro la blasonata Modena. Ieri in semifinale infatti la formazione umbra ha superato per 3-0 la squadra emiliana, praticamente annientata. Tenuto conto anche del grande stato di forma dei due contendenti siamo sicuro che ci attenderà una sfida quanto mai emozionante: parola al campo!



