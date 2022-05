Diretta Civitanova Perugia/ Streaming video Rai gara-4 finale, Lube per il titolo

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: GLI OSPITI DEVONO VINCERE!

Civitanova Perugia, diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Massimo Florian alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 11 maggio 2022, si gioca presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche come gara-4 della finale scudetto della Superlega di volley maschile, la partita che potrebbe quindi mettere la parola fine all’appassionante campionato di pallavolo. Questo almeno sarà l’obiettivo dei padroni di casa della Cucine Lube Civitanova, che conducono la serie per 2-1 e naturalmente puntano a chiudere i giochi davanti al pubblico amico per festeggiare lo scudetto, che sarebbe il settimo nella storia dei marchigiani e il secondo consecutivo – in un certo senso il terzo compreso quello del 2019, considerando che nel 2020 la stagione non fu terminata a causa del Covid.

DIRETTA/ Monza Conegliano (risultato finale 2-3): Imoco Volley Campione d'Italia!

Obiettivo opposto naturalmente per la Sir Safety Conad Perugia, che deve vincere per allungare la serie fino a gara-5, nella quale il fattore campo tornerebbe favorevole agli umbri. La diretta di Civitanova Perugia ci proporrà dunque un’altra ultima spiaggia per gli uomini di Nikola Grbic, che hanno perso le prime due partite e poi sono rimasti in vita vincendo gara-3 domenica a Perugia. Oggi però servirà espugnare Civitanova per non vedere lo scudetto finire di nuovo sul petto della Lube e avere la possibilità di inseguire il secondo tricolore fino a domenica. Che cosa succederà in Civitanova Perugia? Avremo le risposte stasera…

Diretta/ Perugia Civitanova (risultato finale 3-1): la chiudono i Block Devils!

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Perugia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché naturalmente sarà visibile gara-4 della finale playoff scudetto del volley maschile. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA IN STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Civitanova Perugia, la Lube di Gianlorenzo Blengini si ritrova in una situazione a dir poco particolare. I marchigiani in semifinale avevano il fattore campo contro Trento, ma avevano perso le prime due partite prima di ribaltare la situazione ed imporsi 3-2, con uno snodo fondamentale naturalmente nel colpaccio esterno in gara-4. Adesso per Civitanova la situazione è opposta: fattore campo sfavorevole ma vittorie nelle prime due partite, poi una sconfitta in gara-3. La missione è chiara: chiudere qui le similitudini, vincere davanti ai propri tifosi e festeggiare lo scudetto.

DIRETTA/ Conegliano Monza (risultato finale 3-0): Imoco no problem!

Anche Perugia aveva ribaltato la sua semifinale contro Modena, nella quale aveva rimontato da 1-2 vincendo la quarta partita in trasferta e poi la bella in casa: adesso la rimonta sarebbe ancora più difficile ma affascinante, perché dallo 0-2 e contro Civitanova. La prestazione degli uomini di Nikola Grbic in gara-3 fa ben sperare, ma attenzione: la pressione è alta, perché vincere “solo” la Coppa Italia in stagione sarebbe poco per una corazzata come la Sir Safety.











© RIPRODUZIONE RISERVATA