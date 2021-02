Diretta Civitanova Perugia/ Streaming video Rai: la Sir cerca il riscatto (volley)

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: BIG MATCH PER LA SERIE A1

Civitanova Perugia, diretta dagli arbitri Florian e Zanussi, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, prevista all’Eurosuole Forum: fischio d’inizio atteso per le ore 18.00. A pochi giorni dall’epica finale della Coppa Italia, ecco che Civitanova e Perugia tornano in campo ma questa volta per la decima giornata di ritorno del campionato della Serie A1: le due giganti del volley italiano, vere dominatrici anche in questa stagione, così particolare, son dunque ancora su taraflex, pronte a dare il massimo. Sicuramente lo farà la Sir, che sconfitta nella finale di Coppa domenica scorsa per 3-1, avrà certo voglia di vendicarsi sui rivali marchigiani in casa loro. La squadra umbra poi, leader della Superlega, vorrà sicuramente conquistare i punti in palio e involarsi in fuga nella classifica. Non meno motivata a fare bene però è anche la squadra di Fefè De Giorgi, che in questo doppio impegno ravvicinato sicuramente sfodererà la classe che la rende tra le squadre più forti al mondo. Con la diretta tra Civitanova e Perugia, ci attende dunque un match veramente bollente, tutto da vivere.

CIVITANOVA PERUGIA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO. COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Civitanova Perugia, che è la partita selezionata come match televisivo di questa giornata della Superlega, sarà di conseguenza disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: IL CONTESTO

Sappiamo benissimo che con la diretta tra Civitanova e Perugia vivremo una partita di grandissimo livello e intensità: conosciamo bene il blasone delle squadre come pure i protagonisti chiamati oggi sul taraflex marchigiano e lo stato di forma di Lube e Sir, fresche di finale di Coppa Italia. E non scordiamo neppure il valore dei tre punti che sono stati messi in palio oggi, 21^ giornata del primo campionato nazionale. Ormai non manca moltissimo alla conclusione della stagione regolare della Serie A1 e dunque questi sono tra gli ultimi punti messi in palio, fondamentali per stilare le gerarchie della prossima corsa scudetto, dove chiaramente sia i cucinieri che gli umbri saranno grandi protagonisti. Classifica alla mano dopo tutto ricordiamo che Perugia è leader della graduatoria con 52 punti e uno score di 17 vittorie su 20 partite disputate: solo sedici poi i set concessi agli avversari. Subito dietro ma con 3 punti di differenza Civitanova, con 18 successi ottenuti finora su 20 incontri disputati ma pure un numero appena superiore di parziali lasciati agli avversari, 20 su 55. Insomma, con lo scontro diretto di questa sera, Lube e Sir si giocano moltissimo: chissà che dirà il campo!



