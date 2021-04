Diretta Civitanova Perugia/ Streaming video Rai: Lube per il colpaccio! (Volley)

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: GARA 4 PER LE FINALI PLAY OFF!

Civitanova Perugia, in diretta dall’Eurosuole Forum, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 24 aprile 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Siamo arrivati alla tanto attesa gara 4 delle finali per i play off della Superlega con questa diretta Civitanova Perugia, e con oggi la Lube porrebbe anche già chiudere la serie e festeggiare tra le mura di casa (purtroppo ancora prive di tifosi) lo scudetto numero 6. Per la squadra di Blengini un’occasione d’oro da cogliere al volo, pur contro un avversario come la Sir, che farà di tutto per riportarsi in parità per 2-2 nei play off scudetto di Serie A1 e dunque per riaprire il discorso in gara 5 (prevista in terra umbra, eventualmente il prossimo 27 aprile).

La partita si annuncia dunque infuocata, ma forse i marchigiani potrebbero avere qualcosa in più contro un club che sta vivendo un momento complicato, dopo l’esonero del tecnico Heynen.

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Perugia sarà trasmessa come al solito da Rai Sport + HD, un canale che dunque sarà accessibile a tutti gli appassionati – numero 57 del digitale terrestre – e con la possibilità di assistere alla partita anche in assenza di un televisore, in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Il portale www.legavolley.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Civitanova e Perugia, attesa gara 4 dei play off delle finali scudetto della Serie A1, che pure potrebbe regalare alla Lube l’ennesimo titolo italiano, è necessario però dare un maggior contesto all’incontro che ci attende. Come abbiamo ribadito, questa sfida è per i cucinieri davvero primo match point: dopo aver vinto gara 1 per 3-1 e aver subito una bellissima rimonta da parte della Sir nella prova successiva (ma solo al tie break), solo pochi giorni fa i cucinieri hanno messo in campo una prova magistrale riuscendo a battere gli umbri, un po’ alla sbaraglio, con un netto 3-0. Una vittoria meritata per i cucinieri che hanno registrato anche statistiche importanti e hanno visto celebrare Leal MVP del match con il 71% di efficacia in attacco e 15 punti a referto (ma aggiungiamo in doppia cifra anche Juantorena). E soprattutto un KO a cui sarà ben difficile per Perugia rispondere: i dissidi nello spogliatoio, l’addio di Heynen e una Lube che non lascia scampo, stanno mettendo alle corde la Sir, che pure rimane squadra da non sottovalutare. All’Eurosuole siamo certi che i ragazzi di Fontana proveranno comunque l’impresa: chissà che accadrà in campo!

