Diretta Civitanova Perugia/ Streaming video Rai, oggi gara 2 delle finali play off!

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: OGGI GARA 2 PLAY OFF SCUDETTO!

Civitanova Perugia, in diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 18 aprile 2021: fischio d’inizio fissato alle ore 18.00. Siamo a gara 2 della finale play off della Superlega, e con la diretta tra Civitanova Perugia di questa sera, siamo pronti a vivere uno scontro bollente nella serie che mette in palio il titolo italiano.

Come è noto il primo punto è andato alla Lube, che in gara 1 della finale scudetto ha messo a segno un bel 3-1 fuori dalle mura di casa: ora starà alla Sir reagire con forza e pareggiare subito i conti. Il rischio di perdere il filo e dunque andare troppo alla rincorsa del rivale, in una serie dove si gioca al meglio delle cinque partite è dietro l’angolo: la lotta per lo scudetto non è sprint ma una maratona, ma serve tenere alto sempre il ritmo, anche quando il contesto non è semplice (la società solo pochi giorni fa ha pure esonerato Heynen)

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Perugia, gara 2 delle finali playoff della Superlega di volley maschile, sarà naturalmente disponibile per tutti su Rai Sport, per la precisione stavolta sia sul canale numero 57 del telecomando, Rai Sport + HD, sia sul 58. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Civitanova e Perugia, gara 2 delle finali play off della Serie A1 di volley maschile, dove in palio vi è lo scudetto, ci pare doveroso dare un miglior contesto all’incontro di questa sera. E dunque occorre andare a ricordare che cosa era successo solo pochi giorni fa, in gara 1 di questa bellissima finale per il titolo italiano, occorsa tra le mura del Pala Barton. Abbiamo già accennato che la Lube allora aveva superato il fattore campo, vincendo con l’eccellente risultato di 3-1: verdetto arrivato al termine di un match entusiasmante, dove era stata gran battaglia in campo.

Al via infatti si gioca sul filo di lana, con i primi due set in completo equilibrio (il primo andato alla Lube per 25-23, il secondo della Sir col risultato di 25-22), mentre è solo dal terzo che la squadra di Blengini prende in mano le redini dell’incontro. Da qui infatti i cucinieri si fanno più aggressivi e precisi in attacco: Perugia rimane in corsa affidandosi al servizio e alla ricezione, ma nel momenti importanti sbaglia troppo.

Civitanova fa dunque suoi il terzo e il quarto set, rispettivamente per 25-20 e 25-20 e si porta a casa anche il titolo di MVP per Osmany Juantorena, che segna 15 punti e risulta ferale ad ogni pallone che conta. Per la Sir una dura batosta, che arriva in un momento complicatissimo come abbiamo prima accennato: solo giovedi sera poi la società ha sollevato dall’incarico Vital Heynen, affidando la squadra a Fontana. Un cambio inatteso, che sicuramente sconvolgerà gli equilibri nello spogliatoio, chiamato dunque a dimostrare oggi una compattezza e freddezza eccezionali.

