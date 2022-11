DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA/ Video streaming Rai: terzo incrocio in finale Supercoppa

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: I TESTA A TESTA

La storia della diretta di Civitanova Perugia per quanto riguarda la finale di Supercoppa Italiana inizia nel 2017: quell’edizione si disputava a Civitanova Marche ed era andata esattamente come quest’anno, ovvero la Lube aveva eliminato Modena in semifinale mentre la Sir Safety si era liberata di Trento, entrambe le partite erano terminate 3-1 e così anche la finale, che Perugia aveva vinto in trasferta per ottenere così il primo titolo di Supercoppa nella sua storia. Da quel momento le due squadre che oggi si contendono il primo trofeo della stagione del volley maschile si sono affrontate in questo contesto, vale a dire in finale di Supercoppa, soltanto un’altra volt.

Dobbiamo tornare al 2020. Anche qui, stesse contendenti ma secondo la classifica di SuperLega al momento del lockdown che aveva fermato tutto; la Lube questa volta aveva battuto Trento e Perugia aveva eliminato Modena, le due semifinali si erano disputate in andata e ritorno con il quoziente set come discriminante. In finale, secca e giocata a Verona, ancora una volta era stata la Sir Safety a imporsi: una partita bellissima, terminata con il risultato di 3-2. Vedremo come andranno le cose questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv di Civitanova Perugia verrà trasmessa su Rai Sport + HD: anche la finale della Supercoppa Italiana 2022 sarà dunque un’esclusiva della televisione di stato, tutti gli appassionati potranno seguire il match per il titolo al numero 58 del loro televisore, in chiaro. Va anche ricordato che la stessa emittente mette a disposizione, senza costi aggiuntivi, il servizio di diretta streaming video: in questo caso basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, o ancora installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

CIVITANOVA PERUGIA: PER IL PRIMO TITOLO!

Civitanova Perugia è in diretta dal PalaPirastu di Cagliari, alle ore 17:00 di martedì 1 novembre: si assegna oggi la Supercoppa Italiana 2022 di volley maschile, dunque una delle due squadre metterà in bacheca il primo trofeo della stagione. La sfida infinita torna a farci compagnia: la Lube, che la Supercoppa non la vince da ben otto anni, in semifinale ha avuto la meglio su Modena schiantandola con un netto 3-0, e adesso punta a fare il bis rispetto allo scudetto conquistato qualche mese fa per allungare ed estendere nuovamente il suo dominio sul volley italiano.

Per quanto riguarda Perugia, la Sir Safety arriva alla finale di Cagliari grazie al successo al tie break contro Trento, che era la squadra campione in carica. Al PalaPirastu si rinnova dunque il grande duello che ha caratterizzato gli ultimi campionati; vedremo cosa succederà nella diretta di Civitanova Perugia, siamo davvero ansiosi di scoprire quale delle due squadre solleverà la Supercoppa Italiana 2022 di volley maschile ma naturalmente questo ce lo dirà soltanto il campo, al quale adesso noi ci possiamo riferire senza indugio non prima di aver analizzato i temi principali del match.

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Sta arrivando il momento di Civitanova Perugia: la finale della Supercoppa italiana 2022 di volley maschile è la sfida più attesa, quella tra le due squadre che negli ultimi anni sono riuscite a fare il vuoto almeno per quanto riguarda il campionato. Se infatti parliamo di Supercoppa, abbiamo già visto che la Lube manca a questo appuntamento dal 2014 (nel mentre ha perso due finali); tuttavia Civitanova è anche la squadra che ha vinto gli ultimi tre scudetti, un tris che va definito consecutivo perché nel 2020 il campionato di SuperLega era stato cancellato a causa della pandemia.

Perugia ha vinto meno nella sua storia, ma è un club che in epoca recente ha saputo diventare una corazzata: in Supercoppa ha due successi nel 20219 e 2020, in campionato e in Champions League le cose sono ancora migliorabili. Intanto il successo al tie break contro Trento ha garantito la prima finale stagionale, aspettando che magari ne arrivino altre; tra poco al PalaPirastu la diretta di Civitanova Perugia prenderà il via, non vediamo l’ora di scoprire chi solleverà la Supercoppa Italiana 2022 di volley maschile…











