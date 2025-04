DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci alla diretta Civitanova Perugia, in questa stagione è la semifinale scudetto ma non possiamo dimenticare che in addirittura cinque occasioni marchigiani e umbri si sono giocati il tricolore in finale. La prima volta fu nel 2014, in occasione della prima finale scudetto per la Sir, che però terminò con il terzo titolo nazionale per la Lube. Nel 2018 invece fu Perugia a vincere, conquistando così il primo scudetto per la società umbra, che però successivamente ha raccolto solamente delusioni, dal momento che questa stessa finale si è ripetuta anche nel 2019, 2021 e 2022, ma con Civitanova che ha sempre festeggiato lo scudetto.

Di fatto un tris consecutivo, dal momento che nel 2020 la stagione fu interrotta per la pandemia di Coronavirus e mai più completata. Insomma, la storia potrebbe “votare” per i cucinieri, che però negli ultimi due anni sembrano avere perso qualcosa in favore invece della crescita degli umbri. La scorsa partita confermerebbe questo trend, ma naturalmente adesso è tempo per scendere di nuovo in campo con la diretta Civitanova Perugia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CIVITANOVA PERUGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Il riferimento è il solito: Rai Sport (canale 58) per la diretta Civitanova Perugia in tv, con sito o app di Rai Play per la diretta streaming video.

GLI UMBRI PER L’ALLUNGO

Con il perentorio 3-0 umbro in gara-1 ancora vivo nella memoria, la diretta Civitanova Perugia si annuncia come uno snodo già fondamentale per questa serie di semifinale scudetto della Superlega 2024-2025 di volley maschile. La Cucine Lube Civitanova infatti stavolta gioca in casa e deve reagire, mentre un eventuale ulteriore allungo della Sir Susa Vim Perugia porterebbe evidentemente gli ospiti a un passo dalla finale per il tricolore, con la possibilità in quel caso di chiudere poi i conti mercoledì prossimo davanti al pubblico amico.

Il quadro della situazione quindi è chiarissimo, ma dobbiamo precisare l’appuntamento con la diretta Civitanova Perugia: i riflettori nelle Marche si accenderanno alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 12 aprile 2025, per la sfida che è quasi un derby considerata la ridotta distanza geografica ed è anche ormai uno dei classici più consolidati per la nostra pallavolo maschile. Perugia sarà protagonista il mese prossimo anche della Final Four di Champions League, quindi per gli umbri la stagione potrebbe diventare leggendaria, mentre per la Lube il giudizio dipenderà molto di più dal campionato, pur senza dimenticare che in bacheca c’è la Coppa Italia vinta a gennaio. Oggi però è il tempo di pensare solo alla diretta Civitanova Perugia…

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: QUALI EFFETTI DOPO GARA-1?

Parlavamo di gara-1 come di un netto successo umbro, la diretta Civitanova Perugia in effetti deve tenere conto del fatto che settimana scorsa la Sir Susa Vim aveva vinto in maniera molto netta. La Lube è stata avanti quasi solo nel terzo set, quando però il possente finale di Perugia decretò definitivamente il successo dei padroni di casa, con ben tre uomini in doppia cifra sotto la regia di Simone Giannelli. Adesso si gioca nelle Marche, ma non è detto che basti il fattore campo a Civitanova, che dovrà fare un salto di qualità anche in termini di prestazione.

In stagione regolare aveva sempre vinto la squadra in casa e la Lube a Civitanova aveva ottenuto uno squillante 3-1, ma d’altronde aveva messo in difficoltà Perugia anche al Pala Barton, dove gli umbri si imposero per 3-2. Adesso la musica sembra essere diversa, anche se naturalmente tutto resta possibile anche per i cucinieri, che però sanno che con un’altra sconfitta tutto diventerebbe maledettamente più complicato, dal punto di vista marchigiano. In ogni caso ci divertiremo e questa è già un’ottima base di partenza, almeno per gli spettatori neutrali nella diretta Civitanova Perugia…