DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA/ Video streaming Rai: specialiste in rimonte (gara-2)

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: LE RIMONTE

Abbiamo parlato di Civitanova Perugia e di come questa gara-2 della finale scudetto inizi con la Lube che ha girato il fattore campo, prendendosi la vittoria al Pala Barton. Per la Sir Safety non è una novità: Perugia infatti ha affrontato una semifinale playoff davvero complessa, nella quale per due volte ha perso in casa e si è trovata sotto nel punteggio nei confronti di una coriacea Modena. Dopo gara-3 la Sir Safety ha avuto le spalle al muro, ma per la seconda volta ha espugnato il PalaPanini e poi, nel match decisivo, ha finalmente difeso il fortino volando in finale.

DIRETTA/ Monza Conegliano (risultato finale 2-3): una gara 2 da vere Pantere

Civitanova ha fatto anche meglio: nella semifinale contro Trento la Lube ha immediatamente perso all’Eurosuole Forum e poi, sconfitta anche alla BLM Group Arena, si è trovata sotto 0-2 nella serie. Qui però è arrivata la straordinaria reazione della squadra marchigiana, che non ha più sbagliato ed è volata in finale grazie a tre vittorie consecutive. Anche per questo il fatto che in gara-1 della finale scudetto abbia vinto la squadra in trasferta può voler dire poco trovandoci di fronte a due squadre che sanno come si colgono successi fuori casa, ma vedremo cosa succederà qui in gara-2… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Perugia Civitanova (risultato finale 2-3): gara 1 la vince la Lube

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Perugia sarà affidata a Rai Sport + e Rai Sport: anche gara-2 della finale scudetto viene trasmessa dalla televisione di stato e riguarda dunque un appuntamento in chiaro per tutti, ricordando che sarà possibile assistere alla partita anche in mobilità tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play. Per questo match c’è poi un’altra opzione che è il portale www.volleyballworld.tv: si tratta di una visione in diretta streaming video, ma in questo caso per accedere alle immagini sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Beatrice De Maio "Aggredita dai fratelli Ngapeth"/ Modena Volley attacca consigliera

LA LUBE PER ALLUNGARE!

Civitanova Perugia è in diretta dall’Eurosuole Forum, alle ore 20:30 di mercoledì 4 maggio: si gioca per gara-2 della finale scudetto di volley SuperLega 2021-2022. La Lube ha già il comando delle operazioni: domenica ha espugnato il Pala Barton vincendo al tie break, e dunque oltre a essere 1-0 nella serie si è anche presa il fattore campo dalla sua parte. Inevitabilmente, dovesse vincere anche la partita di oggi avrebbe poi un triplo match point sulla racchetta, lasciando la Sir Safety con le spalle al muro; dunque sarà una partita già decisiva, ma è inevitabile visto il contesto.

La finale scudetto di SuperLega si gioca infatti al meglio delle cinque gare: non c’è troppo margine di errore, ma questo lo sanno molto bene entrambe le squadre visto che in semifinale hanno dovuto operare dei ribaltoni, e soprattutto sono abituate a lottare per questi contesti. Noi da appassionati possiamo dire che ovviamente speriamo che la diretta di Civitanova Perugia ci regali un bello spettacolo e una partita intensa come lo è stata il primo episodio della finale; in attesa di scoprire se sarà così possiamo fare qualche rapido focus sui temi principali che possono uscire dalla serata dell’Eurosuole Forum.

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Manca dunque poco alla diretta di Civitanova Perugia: dire che la serie di finale scudetto sia già indirizzata sarebbe fare un grosso errore. Certamente il fatto che la Lube abbia espugnato il Pala Barton è importante, perché appunto ha consegnato alla squadra marchigiana il vantaggio del fattore campo che all’inizio della serie era di competenza della Sir Safety. Adesso Perugia ha le spalle al muro, o quasi: anche perdendo gara-2 avrebbe sempre la possibilità di rientrare e andare a prendersi lo scudetto, ma certamente essere sotto 0-2 contro una grandissima rivale come Civitanova non sarebbe esattamente l’ideale.

Vero, come detto, è che in semifinale sia la Lube che Perugia hanno ribaltato degli svantaggi, e poi stiamo pur sempre parlando di compagini che in anni recenti ci hanno abituate a grandi cose; insomma, sarà un evento tutto da vivere nella speranza, come già detto, che ci regali grandi emozioni sulla scia di quanto abbiamo visto domenica sera, e che la finale scudetto (senza voler scontentare i tifosi dell’una o dell’altra squadra) possa protrarsi magari fino a una decisiva gara-5. Intanto, andiamo a scoprire cosa succederà tra poche ore all’Eurosuole Forum perché la diretta di Civitanova Perugia è ormai dietro l’angolo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA