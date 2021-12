Diretta Civitanova Perugia/ Streaming video tv: che spettacolo in SuperLega! (volley)

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: BIG MATCH ALL’EUROSUOLE FORUM!

Civitanova Perugia, che sarà diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Marco Zavater, si gioca alle ore 18:00 di domenica 19 dicembre: presso l’Eurosuole Forum va in scena il big match di volley SuperLega 2021-2022, siamo alla 13^ giornata (ultima del girone di andata) e si affrontano le prime due della classe che, a parità di partite, sono separate da 3 punti in classifica con la Sir Safety in questo momento al comando. Naturalmente, questione di dettagli visto che c’è tutto un altro girone da disputare, ma chiaramente vincere la regular season è fondamentale: del resto stiamo parlando delle due squadre fortemente candidate a raggiungere per l’ennesima volta la finale scudetto, e quindi avere il fattore campo nella serie per il titolo sarebbe importante.

Diretta/ Conegliano Minas (risultato finale 3-1) streaming: l'Imoco vola in finale!

Intanto, entrambe sono reduci da vittorie schiaccianti in Champions League; tra le due la Lube è quella che potrebbe pagare maggiormente la stanchezza, visto che nella settimana precedente è stata impegnata nel Mondiale per Club (in cui ha perso la finale) ma vedremo quello che succederà nella diretta di Civitanova Perugia, una partita che sostanzialmente si può commentare da sola ma aspettando la quale possiamo comunque provare a tracciare alcune delle tematiche principali che potrebbero emergere dalla straordinaria serata…

DIRETTA/ Conegliano Praia Clube (risultato finale 3-0) Imoco super, è testa di serie

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Perugia sarà affidata a Rai Sport e Rai Sport +: come sempre trovate i due canali ai numeri 57 e 58 del telecomando, dunque si tratterà di una visione in chiaro per tutti con la possibilità di assistere alla partita anche in mobilità, visitando sito o app ufficiali di Rai Play. Da quest’anno inoltre esiste un’alternativa, in diretta streaming video: tutti i match di SuperLega sono infatti forniti dal portale volleyballworld.tv, per accedere al quale sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA/ Trento Fenerbahce (risultato finale 3-0) streaming: bella vittoria dell'Itas

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Civitanova Perugia, lo abbiamo detto, è una partita che si commenta da sola: da qualche anno le due squadre sono il punto di riferimento del volley nazionale, si contendono costantemente lo scudetto e sono grandi protagoniste anche in Champions League. La Sir Safety al momento resta leggermente indietro nelle gerarchie: ha vinto un solo campionato e deve ancora fare lo strappo in Europa, dove invece la Lube ha già saputo trionfare tanto da arrivare nuovamente al Mondiale per Club, dove però questa volta si è dovuta fermare al cospetto del Sada Cruzeiro.

Ci sono dunque pochi dubbi circa il fatto che nella parte calda della stagione ritroveremo Civitanova e Perugia a lottare per la Champions League, ma soprattutto potremmo rivederle facilmente a giocarsi lo scudetto. Per quanto riguarda questa partita, è chiaro che entrambe tengano in maniera particolare a fare un colpo importante dal punto di vista psicologico; per Civitanova sarebbe importante vincere per agganciare o avvicinare il primo posto in classifica, ma Perugia oltre a prendersi il successo in trasferta – che spariglierebbe non poco le carte – avrebbe la possibilità di allungare, in maniera forse già decisiva. Parola al campo quindi, perché tra poco si giocherà…



© RIPRODUZIONE RISERVATA