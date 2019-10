Diretta Civitanova Piacenza/ Streaming video Rai: Lube favorita nel 1^ turno (Volley)

Civitanova Piacenza, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Giuseppe Curto, è la partita di volley in programma oggi, domenica 20 ottobre 2019, tra le mura dell’Eurosuole Forum: fischio d’inizio fissato per le ore 16,00. Si accende il primo campionato Italiano di Superlega, e per la prima domenica di grande volley della Serie A1 ecco la diretta tra Civitanova e Piacenza, sfida davvero speciale. Di fronte infatti oggi pomeriggio, nel solito Eurosuole strapieno, avremo la super titolata Lube, campione di Italia in carica e campione di Europa nella Champions League: dall’altra parte la nuova Piacenza, che ha raccolto l’eredità della società fondata nel 1982 (ma morta per problemi finanziari nel 2017). e che si presenta come volto nuovo nella stagione 2019-2020 della Serie A1, appena al via. Siamo quindi davvero impazienti di vedere in campo una delle colonne portanti del primo campionato per club italiano e sul continente, contro la nuova mina vagante della stagione, sotto la guida di Andrea Gardini.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno due partite del Campionato di Serie A1 di volley maschile a giornata. Dunque il big match tra Civitanova e Piacenza sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it.

DIRETTA CIVITANOVA PIACENZA: IL CONTESTO

In attesa di poter dare la parola al campo per la diretta tra Civitanova e Piacenza certo va considerato anche lo stato di forma delle due società, in vista di questa prima giornata del campionato di Serie A1. Come al solito la Lube parte anche in questa stagione come la naturale favorita in Superlega e non solo: la squadra di Fefe De Giorgi, per storia, tradizione, palmares e organico è certo tra le migliori realtà del volley mondiale per club (l’anno scorso disputò anche la finale della manifestazione iridata). Anzi dopo l’estate la formazione dei cucinieri non è dovuta neanche troppo accorrere al mercato per rinforzarsi, avendo già dalla propria parte personaggi del calibro di Juantorena, Bruno e Simon: solo l’azzurro Anzani è il volto nuovo della formazione di De Giorgi. Pure Piacenza, neopromossa però ha dalla sua giocatori più che validi e che siamo davvero impazienti di ammirare in campo con una nuova maglia. Ecco che oggi vedremo al servizio del tecnico Gardini l’ex della Lube Dragan Stankovic Ma pure il bomber di Trento Gabriele Nelli, che si è davvero messo in luce in questa estate con la nazionale di Gianlorenzo Blengini, e l’italolandese Kooy, astro nascente del volley azzurro.



