Diretta Civitanova Sada Cruzeiro/ Streaming video tv: finale Mondiale per Club

Civitanova Sada Cruzeiro, in diretta dal Ginásio Divino Braga di Betim (Brasile), si gioca quando in Italia saranno già le ore 00.30 della notta fra sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021, orario dunque scomodo per un appuntamento comunque imperdibile per gli appassionati di pallavolo, perché sarà la finale del Mondiale per Club di volley maschile. La diretta di Civitanova Sada Cruzeiro metterà dunque in palio il titolo di campioni del Mondo: una soddisfazione enorme, per la Lube poi sarebbe la conferma del titolo conquistato due anni fa – nel 2020 invece il Mondiale non si disputò a causa del Covid.

Civitanova arriva dalla vittoria al tie-break nel derby italiano contro Trento, mentre i brasiliani del Sada Cruzeiro hanno vinto a loro volta un derby nazionale contro il Funvic: la finale Civitanova Sada Cruzeiro sarà dunque il culmine di un Mondiale per Club che è diventato una sfida Italia-Brasile. In palio c’è il mondo, potremmo dire: l’obiettivo è evidentemente ambizioso, che cosa succederà in Civitanova Sada Cruzeiro?

CIVITANOVA SADA CRUZEIRO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la diretta tv di Civitanova Sada Cruzeiro, come in tutto il Mondiale per club di volley maschile, sarà un’esclusiva Sky: oggi l’appuntamento con la finale sarà alle ore 00.30 sul canale Sky Sport Action, al numero 206 del telecomando della tv satellitare. Di conseguenza, la diretta streaming video dell’incontro sarà garantita per tutti gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go.

DIRETTA CIVITANOVA SADA CRUZEIRO: IL CONTESTO

La diretta di Civitanova Sada Cruzeiro metterà dunque in palio il Mondiale per Club, titolo detenuto proprio dalla Lube che fece festa due anni fa curiosamente proprio dopo una finale vinta contro gli stessi avversari di oggi. Adesso l’obiettivo è naturalmente quello di ripetersi per aprire alla grande una stagione nella quale poi come al solito la Lube Civitanova potrà puntare anche a scudetto e Champions League. Le fatiche di un match durato fino al quinto set in semifinale certamente si faranno sentire per Civitanova, .

Di fronte ci sarà il Sada Cruzeiro di Belo Horizonte, una società fra le più importanti del Sudamerica: ricordiamo infatti le vittorie di sei campionati brasiliani e di ben sette Campionati sudamericano per club, che naturalmente è il corrispettivo della Champions League europea. Il Sada Cruzeiro ha anche vinto per tre volte il Mondiale per Club e andrà stanotte (italiana) a caccia del poker e della rivincita del 2019, ma Civitanova naturalmente vuole rovinare di nuovo la festa brasiliana…



