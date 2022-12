Diretta Civitanova Taranto/ Streaming video Rai: partita scontata? (volley SuperLega)

DIRETTA CIVITANOVA TARANTO: PARTITA SCRITTA?

Civitanova Taranto sarà diretta dagli arbitri Luca Saltalippi e Gianfranco Piperato: si gioca alle ore 18:00 di domenica 18 dicembre presso l’Eurosuole Forum, ed è valida per la 12^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2022-2023. Inizia anche qui il girone di ritorno: la Lube deve ancora recuperare la partita contro Siena, e si trova incredibilmente al sesto posto in una classifica che è comunque compattissima alle spalle di una Perugia che sta disputando un campionato a sé. Civitanova ha sicuramente avuto problemi nella prima parte di stagione, ma è sostanzialmente in linea con quello che è l’obiettivo.

Diretta/ Cisterna Milano (risultato finale 3-1) streaming: vince la Top Volley

Vale a dire playoff con fattore campo magari anche per la semifinale (anzi: l’idea è di chiudere almeno al secondo posto), così da poter avere un vantaggio (relativo) nel tornare in finale e vincere nuovamente lo scudetto. Taranto deve salvarsi, ma è complesso: ha vinto solo 3 partite su 11, domenica scorsa ha perso in casa contro Milano e attualmente è penultima insieme a Padova. Vedremo dunque cosa ci racconterà la diretta di Civitanova Taranto, aspettando che si giochi facciamo qualche rapida analisi sui temi principali del match.

DIRETTA/ Trento Karlovarsko (risultato finale 3-0): Itas senza problemi!

DIRETTA CIVITANOVA TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Taranto sarà trasmessa sulla televisione di stato: è questa una delle due partite che per la 12^ giornata di SuperLega sono appannaggio di Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando e che vi permetterà di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play (oppure installandone la relativa app). L’alternativa, come abbiamo imparato, è rappresentata dal portale Volleyballworld.net; in questo caso però bisognerà essere abbonati al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CIVITANOVA TARANTO SU RAIPLAY

Diretta/ Perugia Ankara (risultato finale 3-1): vincono i Block Devils!

DIRETTA CIVITANOVA TARANTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Civitanova Taranto potrebbe presentarci una partita sulla carta scontata, ma che però potrebbe non esserlo: come abbiamo già detto la Lube ha avuto parecchi problemi nel corso della stagione, e certamente non siamo abituati a vedere una squadra – peraltro campione in carica – come quella di Gianlorenzo Blengini appena oltre il 50% di vittorie in SuperLega. Come già dicevamo però il campionato è strano: a parte Perugia, che sta letteralmente dominando, tutte le altre sono lì in pochissimi punti se non addirittura appaiate.

Sarà curioso scoprire se nel girone di ritorno che comincia in questa giornata la classifica si sgranerà presentandoci le solite quattro corazzate in fuga; per quella che è la situazione attuale è davvero tutto possibile, anche che Civitanova sia costretta a giocare il primo turno dei playoff senza avere il fattore campo dalla sua. Non ha di questi problemi Taranto, che infatti ha uno scenario ben peggiore: la Prisma deve pensare a salvarsi ma al momento ha solo Siena alle sue spalle in classifica, dunque anche oggi la squadra pugliese dovrà comunque provare a vincere o al massimo a strappare un punto alla Lube.











© RIPRODUZIONE RISERVATA