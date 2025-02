DIRETTA CIVITANOVA TARANTO: OBIETTIVI DIAMETRALMENTE OPPOSTI

Se non sarà un testa-coda poco ci manca, perché la diretta Civitanova Taranto di questa sera, domenica 16 febbraio 2025, con inizio alle ore 20.30, metterà di fronte la Cucine Lube Civitanova terza in classifica con la Gioiella Prisma Taranto che invece occupa una scomoda penultima posizione entrando nella ventesima giornata della Superlega di volley maschile. Evidentemente il pronostico è tutto dalla parte dei marchigiani, che nella diretta Civitanova Taranto puntano a consolidare sempre di più la loro posizione di spicco verso i playoff scudetto, nei quali poi provare a giocarsi il sogno.

Diretta/ Cuneo Talmassons (risultato 1-0) video streaming Rai: rimonta piemontese! (16 febbraio 2025)

Per Taranto invece ogni punto in questa trasferta sulla carta ai limiti dell’impossibile potrebbe essere a dir poco prezioso sulla strada verso la salvezza. Ormai siamo alle ultime battute, perché fra due settimane terminerà la stagione regolare, quindi è il momento di fare l’ultimo sforzo. Ovviamente questa è una giornata in teoria durissima per i pugliesi, ma fare punti all’Eurosuole Forum potrebbe essere decisivo. Se resterà utopia oppure potrà essere davvero fattibile, ce lo diranno ovviamente i giocatori con le loro gesta nella diretta Civitanova Taranto.

Diretta / Conegliano Milano (risultato finale 3-0): gara senza storie (12 febbraio 2025)

CIVITANOVA TARANTO IN DIRETTA STREAMING TV: COME SEGUIRE

La diretta Civitanova Taranto in tv sarà in chiaro per tutti grazie a Rai Sport, per cui avremo pure la diretta streaming video grazie a sito e app di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA CIVITANOVA TARANTO SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA TARANTO: UNA PARTITA A SENSO UNICO?

In classifica ci sono la bellezza di 25 punti di differenza, che potrebbero anche aumentare considerando che la Lube ha una partita da recuperare: insomma, la diretta Civitanova Taranto ha un pronostico chiarissimo. La Lube deve reagire subito allo scivolone contro Modena, il calendario fornisce un’occasione propizia e bisogna quindi blindare il terzo posto, anche se poi servirà ancora qualcosa in più per mettere davvero paura a Perugia e Trento, che al momento sono le due candidate forti allo scudetto – ma sappiamo che spesso ci sono sorprese eni playoff e Civitanova ha sicuramente le carte in regola per provare a far saltare il banco dopo avere già conquistato la Coppa Italia.

Diretta/ Ankara Milano (risultato finale 3-1): l'Allianz spreca, vince l'Halkbank! (12 febbraio 2025)

Taranto invece in tutto il campionato ha raccolto solamente quattro vittorie, anche se l’ultima potrebbe essere fondamentale, perché ottenuta contro Monza che è una delle rivali verso la sopravvivenza. Certo, l’ultimo incrocio contro una big ha visto i pugliesi perdere per 3-0 contro Perugia, per cui le distanze sono onestamente molto chiare, ma Taranto è viva, ha ottenuto un punto contro Cisterna domenica scorsa e oggi darà il tutto per tutto, sapendo di avere ben poco da perdere in una partita come la diretta Civitanova Taranto…