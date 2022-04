Diretta Civitanova Trento/ Streaming video Rai: ecco gara-1, semifinale volley

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: GARA-1 PER LA FINALE!

Civitanova Trento, diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Alessandro Cerra, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 14 aprile 2022, presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche come gara-1 della semifinale playoff della Superlega di volley maschile. L’attesa è grande perché senza dubbio la diretta di Civitanova Trento ci proporrà una serie tra due delle migliori squadre non solo in Italia, una battaglia che potrebbe essere anche molto lunga (le semifinali sono al meglio delle cinque partite) tra la Cucine Lube Civitanova e la Itas Trentino.

DIRETTA/ Busto Arsizio Scandicci (risultato finale 0-3): toscane in semifinale!

Potremmo presentare gara-1 dicendo che la freschezza e il fattore campo dovrebbero sorridere a Civitanova mentre l’umore è sicuramente più alto a Trento. La Itas infatti arriva da una memorabile semifinale di Champions League vinta dopo undici set in due partite contro Perugia e da una serie dei quarti che Trento ha vinto in tre partite contro Piacenza, mentre Civitanova è uscita prima in Europa e si è imposta in due sole partite contro Monza. Difficile quindi sbilanciarsi: che cosa potrà succedere in Civitanova Trento?

Diretta/ Cuneo Novara (risultato finale 3-1): Pistola allunga la serie a gara-3!

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita scelta per la trasmissione televisiva in gara-1 delle semifinali playoff del volley maschile. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già visto, la diretta di Civitanova Trento ci presenterà oggi tantissimi temi d’interesse. La stanchezza potrebbe farsi sentire per la Itas, però essere arrivati nella finale di Champions League facendo meglio di Perugia e della stessa Civitanova ha dato sicuramente grande entusiasmo a Trento, che poi sull’onda di questa spinta psicologica ha travolto per 3-0 Piacenza nella partita decisiva dei quarti. Trento, che doveva essere la terza forza, ha già ottenuto risultati eccellenti: da adesso in poi, c’è la possibilità di rendere memorabile questa stagione.

Alessia Orro, chiesta perizia psichiatrica per stalker/ Angelo Persico è in carcere

Per Civitanova vale il discorso opposto: bene avere vinto in due sole partite il quarto di finale contro Monza, tuttavia adesso la Lube ha quasi un “obbligo” di vincere la Superlega, considerando che i marchigiani sono usciti troppo presto per i loro standard sia in Champions League sia in Coppa Italia. Uscire anche in campionato ancora prima della finale sarebbe il colpo definitivo a una stagione a quel punto negativa, Civitanova deve battere Trento per restare in corsa per lo scudetto e cercare di chiudere al meglio per spazzare via il ricordo delle prime due delusioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA