Diretta/ Civitanova Trento (risultato 0-0) streaming video Rai: in campo, si gioca!

Ci siamo, la diretta di Civitanova Trento sta finalmente per cominciare. Nell’attesa di scoprire chi vincerà gara-2, possiamo ricordare che la Lube ha vinto gli ultimi tre scudetti: in tutte queste finali ha battuto Perugia, che nel 2018 aveva invece ottenuto il tricolore contro i marchigiani. Per Civitanova gli scudetti sono sette, anche se i primi tre (2006, 2012 e 2014) sono arrivati con Macerata come sede; Trento invece ha vinto in tre occasioni il campionato, festeggiando nel 2008, 2011 e 2013. La Itas ha anche perso quattro finali, di cui due proprio contro la Lube (2012 e 2017) e in generale ha raggiunto l’ultimo atto del campionato per sette volte nello spazio di 10 anni.

Possiamo parlare di una solidissima realtà dunque, dopo sei anni è di nuovo finale e appunto ancora contro Civitanova, nella speranza che stavolta le cose possano andare meglio. Già fare il blitz questa sera all’Eurosuole Forum indirizzerebbe la serie, ma abbiamo visto in precedenza che nemmeno quello basterebbe: noi adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti di gara-2 della finale scudetto, è finalmente tutto pronto e quindi la diretta di Civitanova Trento ci può davvero fare compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

CIVITANOVA TRENTO: I TESTA A TESTA

Parlare dei precedenti nella diretta di Civitanova Trento sarebbe particolarmente lungo: le partite tra queste due squadre sono ben 91, il bilancio sorride alla Lube che ne ha vinte 51 (dunque 40 i successi della Itas) e possiamo anche segnalare che in casa di Civitanova il quadro ci racconta di 31 affermazioni interne a fronte di 16 vittorie di Trento. È significativo ricordare l’ultima volta in cui abbiamo avuto questa sfida nei playoff di SuperLega: l’anno scorso, in semifinale. A proposito di una Civitanova straordinaria nelle rimonte, nel 2022 era successo proprio questo: Trento era partita facendo il blitz all’Eurosuole Forum e aveva vinto anche gara-2 alla BLM Group Arena, il tutto senza lasciare un singolo set agli avversari.

Serie finita? Nemmeno per idea: la Lube era risorta dalle sue ceneri, aveva spazzato via la Itas nel terzo episodio della serie e poi aveva vinto in trasferta, regalandosi gara-5 in casa. Nella bella per andare in finale era stata sotto 0-1 e 1-2, ma aveva vinto al tie break: sappiamo poi come sono andate le cose e chi ha oggi lo scudetto sul petto, quindi mai dare per morta una Civitanova che anche adesso potrebbe regalarci sorprese… (agg. di Claudio Franceschini)

PAREGGIO O ALLUNGO?

Civitanova Trento, che sarà diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Marco Zavater, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 4 maggio presso l’Eurosuole Forum: siamo a gara-2 della finale scudetto di volley SuperLega 2022-2023. Il primo episodio della serie lo ha vinto Trento: la Itas si è presa un 3-1 lunedì pomeriggio e così conduce le operazioni, ma come sappiamo il regolamento del volley prevede che il campo si inverta ogni volta e dunque questa sera, appunto, siamo in casa della Lube che avrà la possibilità di pareggiare e guadagnarsi almeno un secondo match sul proprio parquet.

Naturalmente Trento potrà invece garantirsi il match point da trasformare in casa; se però c’è una cosa che abbiamo imparato in questi playoff di SuperLega è che le sorprese sono sempre dietro l’angolo, non sono mai davvero mancate e questo riguarda in particolare i marchigiani. Dunque, si tratta di aspettare per scoprire come andranno le cose nella diretta di Civitanova Trento; intanto noi possiamo fare qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere da gara-2 della finale scudetto, provando anche ad anticipare come potrebbero andare le cose all’Eurosuole Forum.

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo parlato di sorprese nel presentare la diretta di Civitanova Trento, ed effettivamente le cose stanno proprio così: tutto sommato la Itas ha avuto un percorso lineare ai playoff, eliminando Monza con il blitz di gara-4 e poi facendosi rimontare da Piacenza (da 2-0 a 2-2) ma tenendo botta nella partita decisiva in casa. Trento ha fatto il suo dovere; magari avrebbe potuto raggiungere la finale giocando meno partite, ma questo campionato di SuperLega è stato davvero equilibrato, molto più di quanto si fosse visto nelle stagioni recenti.

Civitanova per il momento ha fatto dei miracoli veri e propri: sotto 0-2 nei quarti contro Verona, è andata a vincere le tre partite seguenti sostanzialmente dominando, poi contro Milano ha vinto gara-1 ma perso le altre due gare, dunque ha dovuto fronteggiare il match point del Powervolley ma anche in questo caso ha avuto la meglio. Del resto stiamo parlando della squadra campione d’Italia in carica: la Lube non muore davvero mai, e adesso ha anche la possibilità di rendere fantastica una stagione nella quale, bisogna dirlo molto francamente, ha deluso le aspettative. Vedremo cosa succederà tra poche ore…











