DIRETTA CIVITANOVA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Uno scambio di dichiarazioni dei due allenatori dopo gara-1 ci può introdurre alla diretta Civitanova Trento. Ovviamente era più soddisfatto Fabio Soli, che per il sito della Itas aveva lodato l’ottimo approccio alla partita da parte dei suoi ragazzi, “partiti forti e decisi fin dal primo parziale”. Soli ha apprezzato soprattutto l’efficacia dell’attacco, “che ci ha permesso di tenere una buona distanza fra noi e l’avversario fin dal primo set, per poi concludere la partita con la vittoria”. Attenzione soprattutto a una grande dote di Civitanova, che “ha una battuta formidabile”, quindi Soli ha evidenziato la necessità “di lavorare di squadra in tutte quelle circostanze di ricezione difficile”. L’avvertimento è chiaro: “La strada è ancora lunga; dobbiamo continuare a percorrerla con grande pazienza e soprattutto con i piedi piantati bene per terra”.

Diretta/ Trento Civitanova (risultato finale 3-0): gara-1 alla Itas! Volley, oggi 27 aprile 2025

Giampaolo Medei invece ha dovuto analizzare una sconfitta piuttosto netta e ha ammesso la superiorità di Trento in gara-1, mentre ai suoi ragazzi sono forse mancate anche “energie mentali” dopo la lunga semifinale con Perugia. “Siamo stati disordinati, cosa che nelle ultime partite non era mai successa. Ora dovremo riposarci, riordinare le idee e giovedì (oggi, ndR) scendere in campo con maggiore lucidità”. Questa è la missione marchigiana, avrà successo nella diretta Civitanova Trento? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Conegliano Milano (risultato finale 3-0): le venete vincono le Scudetto! (oggi 22 aprile 2025)

CIVITANOVA TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE GARA-2

O al palazzetto oppure su Rai Sport: il canale 58 è sempre il riferimento per la diretta Civitanova Trento in tv, quindi ecco Rai Play per la diretta streaming video, che tuttavia sarà pure su Dazn e Vbtv, ma in questi casi tramite abbonamento.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA CIVITANOVA TRENTO STREAMING RAIPLAY

LA LUBE PER PAREGGIARE I CONTI

Dopo il dominio della Itas nella prima partita, la Lube deve reagire in casa propria in gara-2 della finale scudetto: così si presenta la diretta Civitanova Trento, che è in programma alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, giovedì 1° maggio 2025, evidentemente presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Domenica ha dominato la Itas Trentino, che si è presa un meritato successo per 3-0 davanti al proprio pubblico per mettere in discesa la strada verso lo scudetto, mentre la Cucine Lube Civitanova ha forse pagato le fatiche di una semifinale che è stata molto più lunga e combattuta.

DIRETTA/ Milano Conegliano (risultato finale 0-3), scudetto ad un passo (volley, oggi 19 aprile 2025)

Cinque partite invece di tre evidentemente pesano, Civitanova però adesso è chiamata a reagire, perché non sempre si può recuperare da una situazione di 0-2 come era capitato nella semifinale contro Perugia. Trento invece arriva dalla serie vinta in tre sole partite contro Piacenza e naturalmente la netta vittoria di domenica ha ulteriormente aumentato la fiducia degli uomini di Fabio Soli, che nella diretta Civitanova Trento cercheranno naturalmente il bis per fare un passo avanti di fondamentale importanza verso l’obiettivo del sesto scudetto nella storia del club.

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: TRA RIVALSA E CONFERMA

Come abbiamo già accennato, domenica la prima partita ha visto un meritato successo per l’Itas, quindi la diretta Civitanova Trento richiederà agli uomini di Giampaolo Medei qualcosa in più per cambiare le sorti di questa finale. La Lube ha poco da perdere: dopo il successo in Coppa Italia, vincere lo scudetto sarebbe un autentico capolavoro per una squadra che in valore assoluto probabilmente non è la più forte della Superlega, ma finora è sempre stata perfetta nei momenti decisivi. Una qualità preziosa, che però naturalmente andrà confermata anche in finale per provare a prendersi l’ottavo scudetto del club.

Per Trento invece si tratta di confermare anche in trasferta quanto di buono fatto nella scorsa partita. I dolomitici arrivano da una splendida semifinale contro Piacenza, molto combattuta ma nella quale poi ogni partita è stata vinta dalla Itas, quindi il morale è altissimo anche grazie a un Alessandro Michieletto in versione di lusso, che con 20 punti è stato il trascinatore di una prestazione comunque eccellente anche da parte di tutti i suoi compagni di squadra. Bisogna però scongiurare il rischio di chiudere senza titoli: la diretta Civitanova Trento sarà una tappa di fondamentale significato…