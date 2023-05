DIRETTA CIVITANOVA TRENTO/ Video streaming Rai: la storia di una sfida leggendaria

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Civitanova Trento, bisogna necessariamente aggiornare il dato che riguarda i testa a testa tra queste due squadre: ne contiamo 93, il bilancio chiaramente vede ancora in vantaggio la Lube che si è imposta in 52 occasioni contro le 41 della Itas. Entrambe comandano comunque in casa: Civitanova ha vinto nelle Marche il doppio dei match che Trento si è aggiudicata fuori casa (32 contro 16), mentre in Trentino il vantaggio a favore della Itas è misurato (25-20).

Sempre per quanto riguarda i match a Civitanova (o Macerata), il computo dei set dice 199 per i marchigiani e 179 per Trento; per quanto riguarda i punti, la differenza è di 101 con 8406 messi a terra dalla Lube e 8305 vinti dalla Itas. Sostanzialmente allora possiamo parlare di equilibrio; un alto dato che possiamo citare è quello relativo all’ultimo match che all’Eurosuole Forum si sia concluso al tie break, era gara-5 della semifinale playoff dello scorso anno e Civitanova, che era stata sotto 0-1 e 1-2 nei set, era riuscita a conquistare il quinto parziale e la qualificazione alla finale, per poi vincere il secondo scudetto consecutivo. Un buon auspicio per stasera, ma a dirci come andranno realmente le cose sarà il campo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Trento sarà come sempre fornita da Rai Sport, che trasmette tutte le partite valide per la finale scudetto di SuperLega: l’appuntamento sarà quindi in chiaro per tutti al numero 57 del vostro telecomando, con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video tramite il sito di Rai Play o la relativa app. Va ricordato inoltre che ogni singola sfida di questo campionato è garantita in mobilità dal portale Volleyballworld.net; tuttavia per avere accesso alle immagini dalla piattaforma avrete bisogno di un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CIVITANOVA TRENTO SU RAIPLAY

MATCH POINT ITAS!

Civitanova Trento sarà in diretta dall’Eurosuole Forum alle ore 20:30 di venerdì 12 maggio: partita originariamente spostata rispetto al precedente comunicato, siamo comunque a gara-4 della finale scudetto di volley SuperLega 2022-2023 e dunque abbiamo anche la prima possibilità di chiudere i conti. Il match point sulla racchetta ce l’ha Trento, che conduce 2-1 nella serie: domenica la Itas si è presa una vittoria schiacciante in gara-3 e dunque adesso viaggia nelle Marche sapendo di dover produrre uno sforzo importante per non dover tornare alla BLM Group Arena a disputare la bella.

Per il momento, possiamo pacificamente dirlo, Trento ha mostrato di avere qualcosa in più rispetto a Civitanova ma è pur vero che la Lube ha comunque vinto l’unica partita disputata qui all’Eurosuole Forum, per lo spettacolo ci auguriamo che arrivi la partita decisiva ma questo lo dirà il campo, e chiaramente senza dover parteggiare da una parte o dall’altra. Aspettando che la diretta di Civitanova Trento prenda il via, prendiamoci un momento per analizzare i temi principali che sono legati a gara-4 e più in generale alla interessantissima serie di finale scudetto per questo campionato di volley SuperLega, che sta arrivando alla conclusione.

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Civitanova Trento, atto quarto: Lube e Itas si incrociano nuovamente nella finale scudetto e, come abbiamo detto, la squadra di Angelo Lorenzetti parte favorita dal fatto di avere in mano il match point. Sarà una guerra di nervi: da una parte una Civitanova che si trova con le spalle al muro e sa di non poter più sbagliare, dall’altra però una Trento che con la possibilità di chiudere in anticipo potrebbe non sentire la fatica, o comunque produrre uno sforzo extra nella consapevolezza di non dover più tornare a giocare in questa stagione.

I campioni in carica fino a questo momento non hanno particolarmente brillato, ed è stato un leit motiv per tutta la stagione: una Civitanova a tratti spenta e in difficoltà, ma che finora quando c’è stato bisogno di cambiare marcia nei playoff lo ha sempre fatto. Ecco perché tutto sommato ci aspettiamo che la Lube di Gianlorenzo Blengini possa prolungare la finale scudetto fino a gara-5, come detto però questo ce lo dovrà dire il campo e noi per il momento possiamo soltanto aspettare che finalmente la partita dell’Eurosuole Forum si giochi…











