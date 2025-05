DIRETTA CIVITANOVA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci alla diretta Civitanova Trento. Fabio Soli al termine di gara-3 aveva lodato la sua Itas soprattutto per essere stata “molto determinata e paziente nel riuscire a produrre la nostra pallavolo”, accettando con serenità quando sono capitate delle sbavature – e proprio questo è un elemento che secondo Soli sarà decisivo avere anche stasera in trasferta. Secondo l’allenatore del Trentino Volley, infatti, finora le tre partite “sono sempre state vinte da chi è riuscita ad affrontare con serenità e pazienza i problemi incontrati”.

Adesso quindi Trento è vicina al sogno, mentre per Civitanova qualcosa deve cambiare, perché l’allenatore dei marchigiani, Giampaolo Medei, aveva ammesso con la massima onestà che in gara-3 “la Lube è decisamente mancata”. Medei aveva di conseguenza chiesto ai suoi ragazzi di rimboccarsi immediatamente le maniche per poter sperare di portare alla bella la finale scudetto. Impresa possibile o si chiuderà tutto oggi? Ce lo dirà senza altri indugi la diretta Civitanova Trento! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CIVITANOVA TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Naturalmente la diretta Civitanova Trento in tv sarà su Rai Sport, mentre ci sarà la tripla opzione per la diretta streaming video, gratuita su Rai Play oppure per gli abbonati sulle piattaforme DAZN e VBTV.

CIVITANOVA TRENTO: IN GARA-4 CHANCE SCUDETTO PER GLI OSPITI

La verità è sempre più vicina, la diretta Civitanova Trento oggi, mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 20.30 nelle Marche, potrebbe assegnare lo scudetto della Superlega di volley maschile. Siamo infatti a gara-4 della finale scudetto e la Itas Trentino conduce per 2-1 la serie, nella quale finora è stato sempre determinante il fattore campo. Per chiudere i conti già oggi, servirebbe però ovviamente una vittoria in trasferta, mentre la Cucine Lube Civitanova vuole vincere davanti al proprio pubblico per rimandare il verdetto alla bella, che sarebbe domenica a Trento.

Sicuramente il fattore campo ha finora dominato la diretta Civitanova Trento: non solo ha sempre vinto la squadra che giocava in casa, ma le tre partite finora disputate sono sempre terminate 3-0. Doppio dominio Itas nelle due partite giocate a Trento, capolavoro Lube invece in gara-2 a Civitanova. Insomma, partite completamente diverse tra loro ed è anche abbastanza strano, perché a questo livelli non dovrebbe incidere così tanto il luogo dove si gioca. A Trento l’onere di provare a smentire il trend, significherebbe anche laurearsi campioni d’Italia e ciò ovviamente renderà speciale la diretta Civitanova Trento…

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: IL DOMINIO DEL FATTORE CAMPO

Eccoci allora ad aggiungere qualcosa sulla diretta Civitanova Trento. Domenica in gara-3 non ci sono stati particolari problemi per Trento: 25-22 nel primo set, addirittura 25-18 negli altri due parziali. Una bella prestazione di squadra per gli uomini di Fabio Soli, con il trio formato da Kamil Rychlicki, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia in grande spolvero in attacco, permettendo così al capitano e palleggiatore Riccardo Sbertoli di avere una grande varietà di soluzioni in attacco, certamente una delle chiavi della netta vittoria di Trento nel terzo atto della finale scudetto.

Per Civitanova una dura lezione, davvero poche cose hanno funzionato per gli ospiti marchigiani in gara-3, tuttavia gli uomini di Giampaolo Medei hanno già dato ampie dimostrazioni di saper risalire da situazioni anche molto complicate, vedi la semifinale contro Perugia vinta dopo avere perso le prime due partite, ma anche il dominio in gara-2 dopo avere perso male già nella prima uscita in trasferta. Insomma, tutto è ancora possibile, però certamente non c’è più margine d’errore nella diretta Civitanova Trento…