Diretta Civitanova Trento/ Streaming video Rai: siamo alla bella! (Volley)

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: PARTITA DECISIVA!

Civitanova Trento, in diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 27 aprile 2022, come gara-5 della semifinale playoff della Superlega di volley maschile che è dunque giunta fino alla “bella”, come d’altronde pure l’altra semifinale. Spettacolo assicurato dalle migliori quattro squadre del campionato italiano di pallavolo che si conferma il più bello del mondo, adesso però siamo al bivio: la diretta di Civitanova Trento ci dirà chi tra la Cucine Lube Civitanova e la Itas Trentino andrà in finale e chi invece uscirà definitivamente di scena.

La Itas aveva spezzato l’equilibrio andando a vincere in casa Lube con un perentorio 0-3 nella prima partita di questa semifinale, poi Trento ha concesso il bis vincendo di nuovo per 3-0 anche gara-2 in gara propria. La serie sembrava finita, ma sull’orlo del baratro è rinata Civitanova, vincendo gara-3 ancora una volta per 3-0 e poi andando ad espugnare Trento per 1-3 domenica in gara-4. A questo punto l’inerzia della serie sembra essere tornata in favore di Civitanova, ma questa semifinale ci ha già insegnato che sbilanciarsi in pronostici può essere molto rischioso: meglio aspettare di scoprire che cosa succederà in Civitanova Trento…

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita scelta per la trasmissione televisiva in gara-5 delle semifinali playoff del volley maschile. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA CIVITANOVA TRENTO IN STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già visto, la diretta di Civitanova Trento sarà imperdibile oggi, al termine di una serie a dir poco particolare. La Itas ha sprecato un doppio vantaggio, ottenuto grazie alle due vittorie che avevano coronato un periodo molto favorevole, che aveva visto Trento raggiungere anche la finale di Champions League dopo una clamorosa semifinale contro Perugia. I dolomitici sembravano volare sulle ali dell’entusiasmo, ma poi hanno subito la grande rimonta di Civitanova: adesso tutto si decide in una sera e in trasferta, anche se Trento ha già ampiamente dimostrato di saper vincere sui campi delle grandi rivali.

Per Civitanova vale il discorso opposto: la Lube era davvero sull’orlo del baratro, anche perché era già uscita anzitempo sia in Champions League sia in Coppa Italia, dunque sotto 0-2 anche in semifinale scudetto il fallimento dell’intera stagione era ad un passo. Adesso, comunque vada, la Lube può dire di avere dimostrato grande orgoglio e una reazione anche dal punto di vista tecnico, però fermarsi sul più bello sarebbe un delitto, soprattutto in casa propria e con il momento psicologico favorevole: una finale che era ormai insperata è tornata nel mirino…











