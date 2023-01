Diretta Civitanova Trento/ Streaming video Rai: super classica in Superlega

Civitanova Trento, diretta dagli arbitri Ilaria Vanni e Rossella Piana naturalmente presso l’EuroSuole Forum della città marchigiana, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, sabato 21 gennaio 2023, come anticipo televisivo di lusso nel programma della sedicesima giornata della Superlega di volley maschile, il quinto turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo che vede naturalmente in particolare evidenza la sfida tra la Cucine Lube Civitanova e la Itas Trentino, che daranno vita all’ennesimo capitolo di una grande classica della pallavolo italiana e match fra due delle nostre tre rappresentanti in Champions League, già tutte certe della qualificazione per i quarti.

La diretta di Civitanova Trento ci offrirà comunque una partita dalla posta in palio delicata, soprattutto considerando che settimana scorsa hanno perso sia la Lube sia l’Itas: il primato di Perugia è già da tempo irraggiungibile e semmai si proverà a battere gli umbri nei playoff, ma adesso c’è da inseguire anche Modena e pure il piazzamento tra le prime quattro non è sicuro, soprattutto per chi dovesse perdere anche oggi pomeriggio – considerando che a gennaio entrambe hanno sempre perso finora. Tornare alla vittoria sarebbe quindi fondamentale, ma solamente una squadra naturalmente ci riuscirà: che cosa potrà succedere nella diretta di Civitanova Trento?

CIVITANOVA TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Civitanova Trento sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Civitanova Trento vedrà sotto i riflettori le situazioni praticamente identiche in classifica dei marchigiani della Cucine Lube Civitanova e gli ospiti della Itas Trentino. La continuità sembra sconosciuti questa stagione e ciò è strano per due big come Civitanova e Trento, tuttavia i cucinieri hanno finora raccolto nove vittorie e sei sconfitte su quindici partite e fa ancora peggio Trento, con otto vittorie e sette rovesci, anche se i punti sono 26 per entrambe a causa delle partite terminate al tie-break.

La diretta di Civitanova Trento sarà comunque molto delicata, proprio perché in campionato la situazione non è ideale ed inoltre, almeno per quanto riguarda i marchigiani, c’è da fare i conti pure con l’eliminazione in Coppa Italia che ha già fatto sfumare un significativo obiettivo stagionale per la Lube Civitanova, mentre Trento almeno ha raggiunto la Final Four. Come detto sorride a tutti la Champions League, notizia eccellente per il movimento italiano che è al top a livello internazionale, ma perdere oggi potrebbe causare grossi grattacapi nella classifica della Superlega…











