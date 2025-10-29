Diretta Civitanova Trento streaming video Rai: orario e risultato live del big-match della Superlega di volley, oggi mercoledì 29 ottobre 2025

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO (RISULTATO 3-1): VINCONO I PADRONI DI CASA!

Civitanova batte Trento per tre set a uno con i punteggi di 25-23, 25-23, 22-25, 25-22. Ricordiamo che stasera le due compagini si sono incontrate per la 108° in ,atch ufficiali. Una sfida ricca di storia con le due compagini capaci di vincere spesso il tricolore. La sfida scudetto di stasera è andata quindi ai padroni di casa in una gara che ha comunque regalato grandissimo spettacolo. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Grottazzolina Verona (risultato finale 0-3): match senza storia (oggi 25 ottobre 2025)

SI GIOCA

In attesa della diretta Civitanova Trento, i precedenti sono naturalmente molto numerosi: basterebbe ricordare che Lube e Itas si sono contese lo scudetto in ben quattro finali, con alterne fortune. Nel 2012 e nel 2017 erano stati infatti i marchigiani a cucirsi sul petto il tricolore dopo avere battuto i dolomitici nell’atto decisivo, mentre più di recente sono arrivate le rivincite di Trento, che ha conquistato i suoi ultimi due scudetti nel 2023 e nel 2025, battendo in finale proprio Civitanova.

Diretta/ Cisterna Trento (risultato finale 0-3): cappotto trentino! (SuperLega, 21 ottobre 2025)

Per la Lube sarà il secondo big-match in tre giorni dopo la sconfitta per 3-2 a Perugia, prestazione comunque più che positiva secondo l’allenatore Giampaolo Medei, che ha lodato i suoi ragazzi soprattutto per l’agonismo, pur con il dispiacere per “le ingenuità commesse nel tie break”. Curiosità: entrambe le squadre settimana prossima avrebbero dovuto partecipare alla Supercoppa Italiana, che però è stata rinviata al periodo natalizio. Ci sarà quindi tempo per pensarci, adesso diamo spazio alle emozioni della diretta Civitanova Trento! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CIVITANOVA TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Rai Sport è naturalmente il riferimento per chi vorrà seguire in chiaro la diretta Civitanova Trento in tv, quindi con RaiPlay ad affiancare il servizio su abbonamento di VBTV per quanto riguarda la diretta streaming video.

DIRETTA/ Macerata Perugia (risultato finale 3-1): la Balducci la chiude! (oggi 19 ottobre 2025)

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: IL BIG-MATCH DEL TURNO INFRASETTIMANALE

Ci sono partite che non richiedono grandi presentazioni: è il caso della diretta Civitanova Trento quando si parla della Superlega di volley maschile, oggi mercoledì 29 ottobre 2025 comincia la terza giornata in turno infrasettimanale e il piatto forte sarà appunto la sfida all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, con fischio d’inizio alle ore 20.30 di stasera.

Per non tornare troppo indietro nel tempo, basterebbe ricordare che a maggio fu proprio disputata fra la Cucine Lube Civitanova e la Itas Trentino la scorsa finale scudetto, con Trento che conquistò il tricolore in quattro partite, grazie al successo decisivo per 2-3 nelle Marche in una indimenticabile gara-4.

Ecco allora che la Lube stasera andrà naturalmente a caccia di una piccola rivincita, mentre Trento cercherà di fare festa un’altra volta, anche per confermare un ottimo inizio di stagione che fino a questo momento ha visto la Itas vincere le prime due giornate con un doppio 3-0, senza lasciare per strada alcun set.

Per il momento le pressioni non sono ancora eccessive, il cammino è solo all’inizio e allora potremmo goderci una sera di grande pallavolo tra due squadre che sono tra le migliori non solo nel panorama italiano. Questo almeno è l’auspicio principale per gli appassionati di volley “neutrali” verso la diretta Civitanova Trento, per un bellissimo mercoledì sera di fine ottobre.

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: ITAS SUGLI SCUDI, LUBE PER SCATTARE

Proviamo allora adesso a presentare la diretta Civitanova Trento in base alle indicazioni emerse dalle prime due partite della nuova stagione regolare, pur consapevoli che la base statistica è davvero ridotta. Per la Lube il debutto era stato con la vittoria casalinga per 3-1 contro Grottazzolina, dominando nei primi due set e mostrando invece qualche crepa nei successivi parziali, pur portando a casa infine i 3 punti. La seconda giornata invece ha già regalato a Civitanova un’altra super sfida, con sconfitta per 3-2 a Perugia che comunque ha dato anche indicazioni positive ai marchigiani, capaci di lottare praticamente alla pari sul campo dei campioni d’Europa.

Per Trento l’inizio di Superlega è stato meno duro, forse in omaggio allo status di campioni d’Italia in carica. L’Itas ha comunque svolto al meglio il proprio dovere, vincendo per 0-3 al debutto sul campo di Cisterna e poi regalando una domenica pomeriggio di festa al proprio pubblico con un altro 3-0 rifilato a Padova, netto nei primi due set e più combattuto nel terzo. Avere già 6 punti in classifica fa piacere, anche se naturalmente arriverà stasera il primo test davvero impegnativo nella nuova stagione: un motivo in più per seguire la diretta Civitanova Trento…