DIRETTA CIVITANOVA VERONA/ Video streaming Rai: una serie spettacolare

DIRETTA CIVITANOVA VERONA: LA SERIE

Siamo vicini alla diretta di Civitanova Verona: vale dunque la pena ripassare quanto accaduto fino a qui nella serie del primo turno playoff. Come detto, la WithU è partita alla grande e nel primo episodio ha sbancato l’Eurosuole Forum con un netto 3-0. La partita più importante, la prima al PalaOlimpia per confermare di aver girato a proprio favore il fattore campo, è stata una battaglia: Verona però ne è uscita vincitrice al tie break e così si è garantita il 2-0 nella serie e soprattutto un doppio match point. A quel punto Civitanova ha iniziato a ruggire, comportandosi come campione d’Italia in carica: messa con le spalle al muro, la squadra di Gianlorenzo Blengini ha vinto gara-3 con un secco 3-0.

La serie si è spostata di nuovo in Veneto, dove Verona aveva la grande chance di chiudere i conti davanti al suo pubblico: qui però la differenza di potenziale si è fatta sentire, la Lube ha giocato da Lube e ha ottenuto il successo per 3-1. Come risultato il fattore campo è tornato nuovamente alla squadra marchigiana: adesso entrambe le squadre hanno il match point per andare in semifinale ma Civitanova gioca in casa e, già favorita alla vigilia della serie, può confermare il pronostico eliminando una Verona che potrebbe essere costretta a mangiarsi le mani. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CIVITANOVA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Verona sarà trasmessa su Rai Sport: appuntamento in chiaro per tutti al numero 58 del vostro telecomando, come sempre l’emittente fornirà la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o attivandone la relativa app su apparecchi mobili come tablet e smartphone. Ricordiamo poi che tutti i match della SuperLega sono garantiti dalla piattaforma Volleyballworld.net: anche in questo caso si tratterà di una visione in mobilità ma per accedere alle immagini avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CIVITANOVA VERONA SU RAIPLAY

CHI VA IN SEMIFINALE?

Civitanova Verona, in diretta dall’Eurosuole Forum alle ore 18:00 di sabato 8 aprile, è valida per gara-5 del primo turno di playoff nel campionato di volley SuperLega 2022-2023. Serie splendida, come del resto le altre: la Lube, andata sotto 0-2 e senza più il fattore campo, è riuscita a rimanere viva e grazie alla vittoria ottenuta in Veneto, nel quarto episodio della serie, ha impattato guadagnando il diritto a giocare la bella per accedere alla semifinale, risultato tutt’altro che scontato in una stagione che sino a qui, bisogna dirlo, non è stata propriamente brillante.

Civitanova però resta la squadra campione d’Italia in carica, e dunque la pur straordinaria Verona deve farci i conti: la WithU sperava di aver sbrigato la pratica con le due vittorie iniziali, ma la Lube ha dimostrato cosa significhi essere una corazzata abituata a vivere momenti come questo, e adesso è chiaramente favorita per il passaggio del turno. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Civitanova Verona, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali di questa partita che promette davvero spettacolo.

DIRETTA CIVITANOVA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Civitanova Verona naturalmente si azzera tutto: è così quando si arriva ai playoff, inevitabilmente non può che succedere lo stesso se parliamo di una gara-5. Le prime due partite della serie ci avevano presentato una Lube ancora in difficoltà, scottata dall’eliminazione in Champions League per mano di Ankara e con la conferma di un periodo non esaltante che è iniziato già in autunno; sempre difficile ripetersi ma i ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno palesato un calo di intensità e ritmo anche in regular season, e poi proseguito nel primo turno dei playoff.

Verona ne ha approfittato alla grande, ma dopo aver mancato il primo match point qui all’Eurosuole Forum ha sprecato una grande occasione in casa: Civitanova, semplicemente, è tornata a giocare come sa mettendo in campo la sua superiorità di roster e possibilità, adesso potendo giocare gara-5 davanti al suo pubblico, e con tutta la fiducia improvvisamente ritrovata, è chiaro che sia la squadra con lo scudetto sul petto ad avere le maggiori opportunità di accedere alla semifinale di SuperLega. Tuttavia, attenzione a dare per morta una Verona che ci crede eccome…











