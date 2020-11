Diretta Civitanova Vibo Valentia/ Streaming video Rai: Baldovin sfida la capolista

DIRETTA CIVITANOVA VIBO VALENTIA: BIG MATCH ALL’EUROSUOLE FORUM

Civitanova Vibo Valentia, in diretta dall’Eurosuole Formula di Civitanova Marche è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 15 novembre: fischio d’inizio previsto per le ore 17.00. Sarà di nuovo domenica dedicata alla grande pallavolo del campionato della Serie A1: con la diretta tra Civitanova e Vibo Valentia vivremo infatti uno scontro tra due formazioni che occupano le prime 4 posizioni nella classifica, ma che pure fino ad ora hanno vissuto cammini non proprio similari. E che pure, teoricamente, non avrebbero dovuto incrociasi prima di una settimana. Il calendario della pallavolo di Serie A, maschile e femminile sta vivendo infatti in questi giorni pesanti rimaneggiamenti: sono infatti tantissime le partite che sono state rinviate, in seguito a nuove positività al coronavirus all’interno degli spogliatoi e sta diventando davvero difficile trovare società che hanno un numero minimo di atleti negativi al Covid 19 per scendere in campo. Due di queste però sono per l’appunto la Lube e la Tonno Callipo, che su richiesta della Lega, hanno deciso di anticipare di un turno il loro scontro diretto, e regalarci dunque una domenica di grande pallavolo, con un anticipo della 11^ giornata (nel giorno dedicato al decimo turno di andata).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CIVITANOVA VIBO VALENTIA

La diretta tv di Civitanova Vibo Valentia sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza tifosi e appassionati di pallavolo sanno che potranno ricorrere anche alla diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CIVITANOVA VIBO VALENTIA: IL CONTESTO

Oltre al caos nel calendario della Serie A1, siamo sicuri che la diretta tra Civitanova e Vibo Valentia in programma questo pomeriggio ci regalerà grande spettacolo. Come abbiamo accennato prima, nella classica i due club paiono vicini, ma pure vi sono ben 10 punti a distinguerli. In vetta, come è facile immaginare ci sono i cucinieri di Fefe De Giorgi: la Lube prosegue in quelle che sono delle vere annate d’oro e continua a comandare anche nel campionato di Serie A1, con il primo posto e 23 punti messi da parte in 8 match finora (diversi dunque ancora quelli da recuperare). Non solo: la formazione marchigiana pure ha mosse da parte un tabellino eccezionale, fatto di 8 vittorie su 8 incontri e appena tre set concessi agli avversari. Distanti dieci lunghezze la Tonno Callipo, che pure avendo messo da parte 13 punti rimane la quarta forza del primo campionato nazionale. Un ottimo traguardo dunque per i calabresi, davvero esplosi quest’anno sotto la direzione Valerio Baldovin: la Tonno Callipo pure in otto giornate disputate ha messo da parte già cinque successi e tre KO, oltre che un bilancio set di 16:16. Dati i numeri, capiamo bene che il pronostico segnato alla vigilia non può che essere ancora per la Lube Civitanova, ma i calabresi sicuramente è club che oggi potrà dare ardua battaglia: chissà che ci dirà il campo!

