Diretta Civitanova Vibo Valentia/ Streaming video Rai: senza storia? (Volley)

DIRETTA CIVITANOVA VIBO VALENTIA: PARTITA A SENSO UNICO?

Civitanova Vibo Valentia, diretta dagli arbitri Marco Braico e Massimiliano Giardini, si gioca alle ore 18.30 di questa sera, sabato 5 febbraio 2022, presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, come anticipo televisivo della settima giornata di ritorno della Superlega 2021-2022 di volley maschile. Il campionato di pallavolo va avanti pur fra molte difficoltà e la diretta di Civitanova Vibo Valentia si annuncia sulla carta una partita a senso unico, vista l’enorme differenza in classifica tra la Lube e la Tonno Callipo.

Inutile girarci troppo intorno: la Cucine Lube Civitanova è naturalmente una delle più autorevoli candidate per lo scudetto (e non solo), la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è invece attualmente penultima, posizione da evitare a fine campionato perché sancirebbe la retrocessione in Serie A2. La logica dice che dovrebbe vincere Civitanova, vedremo se tutto andrà come previsto oppure gli ospiti sapranno regalarci emozioni: cosa succederà dunque oggi in Civitanova Vibo Valentia?

DIRETTA CIVITANOVA VIBO VALENTIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Vibo Valentia sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando e punto di riferimento per la Superlega di volley. Ci sarà dunque la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play. Il portale www.legavolley.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA VIBO VALENTIA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la diretta di Civitanova Vibo Valentia non dovrebbe riservarci sulla carta particolari colpi di scena, dal momento che si affrontano due squadre agli estremi opposti della classifica, per di più in casa della big. La missione di Civitanova è quella di inseguire Perugia, che finora ha fatto meglio ed è al comando della classifica, ma naturalmente saranno poi i playoff a decidere tutto per quanto riguarda la lotta scudetto, che si annuncia come sempre emozionante nel campionato italiano di pallavolo.

La stagione regolare ha invece una importanza fondamentale per quanto riguarda Vibo Valentia, perché la Tonno Callipo deve inseguire la salvezza, che è l’obiettivo per il quale serve arrivare almeno terzultimi. Le vittorie dei calabresi finora sono state solamente quattro, compresa quella di domenica scorsa sul campo del fanalino di coda Ravenna, che ha almeno permesso a Vibo Valentia di tenere viva la speranza. Certo, oggi la missione è ai limiti dell’impossibile: sarà realistico fare punti a Civitanova?



