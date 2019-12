Diretta Civitanova Zenit Kazan/ Streaming video tv: sfida complicata per De Giorgi

Civitanova Zenit Kazan, in diretta dal taraflex del Ginasio Divino Braga di Betim, è la partita di volley maschile in programma oggi, giovedi 5 dicembre 2019: fischio d’inizio previsto alle ore 18,00 locali, ma saranno le ore 22,00 in Brasile. Complice il forte fuso orario tra Italia e Brasile, ecco che curiosamente saranno due le partite che la Lube disputeranno quest’oggi per la fase preliminare dei Mondiali per club, in corso a Betim. Sarà quindi un doppio scontro decisivo per la sorte dei cucinieri in questa nuova edizione della manifestazione continentale in meno di 24 ore: un tour de force dunque attende De Giorgi, il quale ha decisamente voglia di riscattare il solo argento vinto l’anno scorso in finale contro Trento. Pure però raggiungere la finalissima di questo fine settimana non sarà cosa facile per la squadra marchigiana in questa edizione semplificata dei Mondiali per club di volley maschile. Questa sera infatti sarà in campo il temibile Zenit Kazan, argento all’ultima Champions league e iridata nel 2017-2018.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Eccellente notizia per gli appassionati di volley: la diretta tv di Civitanova Zenit Kazan sarà garantita da Sky, che ha acquistato i diritti del Mondiale per Club 2019, sia al maschile sia al femminile. Appuntamento dunque su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare, che in questa settimana sarà la casa della grande pallavolo. Sarà naturalmente disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA CIVITANOVA ZENIT KAZAN: IL CONTESTO

Se già la partita col Sada ci ha regalato intense emozioni solo poche ore fa, ecco che la diretta Civitanova Zenit Kazan di questa sera si preannunciata ancor più rovente. Sono infatti molteplici i motivi che rendono questo incontro così speciale, dal palmares dei due club, agli ultimi eccezionali risultati ottenuti in Europa e nel mondo (Lube e russi furono in finale per la Champions league solo l’anno scorso), senza ovviamente scordare il valore delle due squadre in campo, come anche il prezioso storico che condividono. Proprio vogliamo ora controllare i precedenti che i due club si sono messi alle spalle alla viglia di questo scontro per la fase preliminare della manifestazione Fivb, i quali ci possono ora aiutare a dare un’idea di che cosa ci attenderà questa sera in campo a Betim. Dati alla mano infatti possiamo ben contare di 6 precedenti tra la Lube e la formazione russa, questo raccolti dal 2013 e in occasione della Champions league come ai mondiali per club: complessivamente parliamo di tre successi per parte. Dunque un bilancio equilibrato e che vede solo i tornei più importanti del mondo come palcoscenici ideali, come ben ci dimostrano le finali del 2018 per la Champions league o la finalissima dell’edizione 2017 per il torneo iridato per club. Ci attende allora una partita davvero speciale: parola al campo!



