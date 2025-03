DIRETTA BRUGES ASTON VILLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Possiamo dire che la diretta Bruges Aston Villa, che sta per cominciare, sia ricca di fascino: gli inglesi hanno vinto la Coppa dei Campioni, i belgi non hanno trofei internazionali ma sono arrivati in finale per due volte con anche tre semifinali, la più recente quella di Conference League dello scorso anno mentre la più grande delusione rimane la finale di Coppa dei Campioni persa a Wembley nel 1978, contro il Liverpool. Riguardo i testa a testa, ricorderete bene che Bruges Aston Villa si è giocata in questo super girone di Champions League: era il 6 novembre, gli inglesi ci arrivavano con il vento in poppa ma avevano perso a causa di un episodio incredibile. Emiliano Martinez aveva rimesso il pallone in gioco da rimessa dal fondo, Tyrone Mings lo aveva raccolto con le mani pensando di doverlo fare lui.

DIRETTA/ Atalanta Bruges (risultato finale 1-3): bergamaschi eliminati! (18 febbraio 2025)

Inevitabile rigore che Hans Vanaken aveva trasformato per la vittoria del Bruges, un momento che tra l’altro ha aiutato parecchio i nerazzurri di Nicky Hayen a prendere ritmo e volare così ai playoff, dove poi è stato perfezionato (per ora) il capolavoro con l’eliminazione dell’Atalanta. Adesso però il quadro potrebbe complicarsi, ma sarà il campo a dirci se sarà così: lasciamo la parola ai protagonisti della diretta Bruges Aston Villa, si gioca! BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordoñez, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. Allenatore: Nicky Hayen ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez; Konsa, Disasi, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Rashford; Watkins. Allenatore: Unai Emery (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Aston Villa Celtic (risultato finale 4-2): netto successo dei padroni di casa (29 gennaio 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA BRUGES ASTON VILLA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Bruges Aston Villa dovrete essere abbonati per forza di cose al pacchetto Calcio di Sky Sport. Preferite la diretta streaming? Allora, sempre con abbonamento, avrete a disposizione l’applicazione Sky Go.

BRUGES ASTON VILLA, REMAKE DOPO QUATTRO MESI

In pochi si potevano aspettare la diretta Bruges Aston Villa come ottavo di finale di Champions League. Nulla contro le due squadre, anzi, ma secondo le aspettative ai nastri di partenza non c’erano sicuramente questi club tra i migliori sedici.

Invece eccoci a raccontare di un Bruges che ha brillantemente superato il playoff strapazzando l’Atalanta in casa dopo averla battuta anche in Belgio. Nella prima fase, i belgi si erano classificati 24esimi, occupando così l’ultima piazza disponibile per accedere al turno preliminare.

DIRETTA/ Manchester City Bruges (risultato finale 3-1): Guardiola si salva nella ripresa (29 gennaio 2025)

L’Aston Villa ha fatto le cose in grande piazzandosi all’ottavo posto del girone unico, scalzando la concorrenza di molti club più quotati come Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Manchester City e molti altri, evitando i playoff. Piccola curiosità: le due squadre si sono già affrontate proprio nel girone unico con il Brugge vincitore in casa per 1-0 grazie al rigore di Vanaken.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRUGES ASTON VILLA

Il Bruges giocherà con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Mignolet, difeso dal quartetto Seys, Ordóñez, Mechele e De Cuyper. In mediana invece ci saranno Nwadike e Jasari con Talbi, Vanaken e Tzolis alle spalle di Jutglà.

L’Aston Villa replica con lo stesso assetto tattico. In porta Dibu Martinez, pacchetto arretrato composto da Cash, Konsa, Mings e Maatsen a chiudere il reparto. A centrocampo McGinn, Tielemans con Rogers, Asensio e Ramsey sulla trequarti. Unica punta Watkins.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BRUGES ASTON VILLA

Anche se in trasferta, la squadra favorita è l’Aston Villa a 2.40 mentre l’1 fisso per il Bruges è messo a lavagna a 3.00. Il pareggio si trova a 3.30. Over e Under 2.5? Rispettivamente a 2 e 1.80.