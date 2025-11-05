Diretta Club Brugge Barcellona, streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dal Breydel Stadion per la quarta giornata di Champions League 2025/2026.

DIRETTA CLUB BRUGGE BARCELLONA, GLI OSPITI SONO I FAVORITI

Inizierà alle ore 21:00 di mercoledì 5 novembre 2025 la diretta Club Brugge Barcellona. Presso il Jan Breydel Stadion di Bruges i padroni di casa avranno l’arduo compito di fare risultato contro una delle società più forti ed importanti d’Europa. Gli ospiti vorranno invece ottenere un altro successo dopo quello conquistato nel turno precedente.

I nerazzurri, ventesimi in classifica con tre punti, hanno vinto solo nella sfida d’esordio contro il Monaco ed hanno poi perso sia contro l’Atalanta a Bergamo che fra le mura amiche contro il Bayern Monaco, da cui hanno subito un poker. Un successo oggi potrebbe però anche voler dire agganciare i diretti rivali di questa quarta giornata.

A quota sei punti troviamo infatti il Barcellona, al nono posto e dunque, se così dovesse rimanere la graduatoria, costretti a ripartire in Champions League dai sedicesimi di finale. A parte il KO rimediato contro i Campioni d’Europa in carica del Paris-Saint Germain, i blaugrana hanno battuto sia il Newcastle in Inghilterra che più di recente l’Olympiacos.

I catalani hanno asfaltato i greci con un 6 a 1 allo Stadio Olimpico Lluís Companys e tenteranno di fare il bis. Nel campionato spagnolo il Barça è al momento in seconda posizione solitaria a cinque punti di distanza dal Real Madrid con il Clasico di fine ottobre che si era concluso con un 2 a 1 in favore dei Blancos.

DIRETTA CLUB BRUGGE BARCELLONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi volesse vedere la diretta Club Brugge Barcellona in televisione dovrà essere abbonato a Sky e sintonizzarsi sul canale Sky Sport 254. Per lo streaming basterà utilizzare l’applicazione di Sky Go e la sfida sarà visibile in questo modo pure per gli iscritti a Now Tv.

CLUB BRUGGE BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Club Brugge Barcellona: il tecnico Flick non dovrebbe rinunciare al consueto 4-2-3-1 con Szczesny titolare protetto da Kounde, Cubarsi, E. Garcia e Balde, Pedri e Casado in cabina di regia, Yamal, Fermin Lopez e Rashford a svariare dietro al centravanti vero e proprio Robert Lewandowski. Gli ospiti partiranno quasi sicuramente utilizzando pure loro il modulo 4-2-3-1 con Jackers fra i pali, Sabbe, Ordonez, Mechele e Seys in difesa, Audoor ed Aleksand Stankovic in mediana, Forbs, Vanaken e Tzolis sulla trequarti alle spalle di Tresoldi.

CLUB BRUGGE BARCELLONA, LE QUOTE

Le agenzie di scommesse sportive lasciano intendere che sono senza ombra di dubbio i catalani i favoriti per il successo ragionando sull’esito finale della diretta Club Brugge Barcellona. Le quote proposte ad esempio da Sisal sembrano abbastanza eloquenti con il segno 2 posto a 1.45 e l’1 pagato invece addirittura a 6.00. Qualche chances in più ci sono infine per un eventuale pareggio, con l’x quotato a 5.00.