Diretta Club Brugge Porto/ Streaming video tv: Dragoes favoriti (Champions)

DIRETTA CLUB BRUGGE PORTO: OSPITI FAVORITI!

Club Brugge Porto, diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver e in programma alle ore 18.45 di mercoledì 26 ottobre 2022 presso lo Jan Breydel Stadium, sarà una sfida in programma per la quinta giornata del gruppo B di Champions League 2022-2023. Gara cruciale tra due squadre che hanno obiettivi diversi: i padroni di casa, già qualificati, per blindare il primo posto, gli ospiti per blindare il secondo.

Diretta/ Bayer Leverkusen Porto (risultato finale 0-3): serata no per Kovács

Il Club Brugge ha raccolto 10 punti nelle prime quattro partite ed è reduce dal pareggio di 0-0 contro l’Atletico Madrid. Ai nerazzurri basta un pareggio per assicurarsi il primo posto. Il Porto invece è a quota 6 punti, a +2 sull’Atletico Madrid e a +3 sul Leverkusen. Reduce dalla vittoria per 0-3 sulle Aspirine, la formazione di Coincecao ha bisogno di una vittoria per mettere un’ulteriore pietra sulla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Diretta/ Porto Bayer Leverkusen (risultato finale 2-0): la chiude Galeno!

CLUB BRUGGE PORTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Club Brugge Porto sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Video/ Porto Bruges (0-4) gol ed highlights: disfatta portoghese, la chiude Nusa

PROBABILI FORMAZIONI CLUB BRUGGE PORTO

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Club Brugge Porto al via tra pochi minuti. Iniziamo la nostra analisi dalla compagine belga, schierata con il consueto 3-5-2: Mignolet,Odoi, Mechele, Sylla, Skov Olsen, Nielsen, Onyedika, Vanaken, Buchanan, Jutgla, Lang. Passiamo adesso alla compagine portoghese, schierata con il classico 4-4-2: Diogo Costa, Joao Mario, Cardoso, Carmo, Zaidu, Otavio, Uribe, Eustaquio, Pepe, Galeno, Taremi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Club Brugge Porto vedono favoriti i Dragoes.Prendiamo come riferimento le quotazioni fornite dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Club Brugge è a 3,25, il pareggio è quotato 3,45, mentre il successo del Porto è a 2,20. Molto equilibrate le quote delle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,90 e Over 2,5 a 1,80. Più squilibrio, invece, per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,65 e 2,10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA