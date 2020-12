Diretta Cluj Cska Sofia/ Streaming video tv: rumeni favoriti (Europa League)

DIRETTA CLUJ CSKA SOFIA: BULGARI ORMAI FUORI DAI GIOCHI

Cluj Cska Sofia, in diretta dallo Stadio Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca (Romania) alle ore 21.00 di questa sera, giovedì 3 dicembre 2020, è una partita valida per la quinta giornata del girone A di Europa League. La diretta di Cluj Cska Sofia potrà destare un minimo di interesse nei tifosi della Roma, anche se i giallorossi sono già qualificati e vicini anche al primo posto: il match tra rumeni e bulgari sarà importante soprattutto per i padroni di casa del Cluj, che arrivano dalla doppia sconfitta contro la Roma ma hanno ancora speranze di qualificazione perché in classifica hanno quattro punti e vincendo dunque si rilancerebbero all’inseguimento dello Young Boys, che gioca contro i giallorossi. Il Cska Sofia invece ha perso due volte contro gli svizzeri, ha un solo punto in classifica ed è già eliminato, ma naturalmente sulla ribalta delle Coppe europee si cerca comunque di fare bella figura: i bulgari ci riusciranno o fattore campo e motivazioni spianeranno la strada al Cluj?

DIRETTA CLUJ CSKA SOFIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cluj Cska Sofia non sarà garantita come evento singolo, ma per gli abbonati alla televisione satellitare ci sarà comunque la possibilità di seguire questa partita tramite Diretta Gol (canale 205 o canale 251), che garantisce immagini da tutti i campi di Europa League. Per quanto riguarda la diretta streaming video, essa sarà garantita tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione chiaramente solo degli abbonati a Sky.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ CSKA SOFIA

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Cluj Cska Sofia, ecco che per i padroni di casa rumeni potremmo disegnare il seguente modulo 4-2-3-1: in porta Balgradean; difesa a quattro con Susic, Manea, Burca e Camora possibili titolari da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da Itu e Djokovic; sulla trequarti invece dovrebbero agire Rondon, Paun e Pereira in appoggio alla prima punta Debeljuh. La risposta del Cska Sofia dovrebbe passare da uno speculare 4-2-3-1, con questi possibili titolari: Busatto in porta; retroguardia a quattro con Mazikou, Mattheij, Antov e Vion; Sankhare e Youga coppia di centrocampo; Penaranda, Yomov e Sinclair sulla trequarti in appoggio al centravanti Sowe.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Cluj Cska Sofia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti i padroni di casa rumeni: il segno 1 infatti è proposto a 1,63, mentre poi si sale a quota 3,85 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno del Cska Sofia.



