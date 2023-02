Diretta/ Cluj Lazio, streaming video tv: trasferta ostica (Conference League)

DIRETTA CLUJ LAZIO: I RUMENI VOGLIONO FARE UNO SCHERZO A SARRI…

Cluj Lazio, in diretta giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 18.45 presso lo Stadionul Dr. Constantin Radulescu di Cluj-Napoca, sarà una gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League. I biancocelesti possono vantare un’importante vittoria nella gara d’andata, ma il pass per gli ottavi di finale è ancora tutto da assegnare.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE/ Previsioni e quote: per la Fiorentina è una passerella!

La gara d’andata dello stadio Olimpico di Roma ha visto trionfare la Lazio per 1-0 grazie al timbro del solito Ciro Immobile. Una gara in salita per la compagine capitolina, complice il rosso a Patric dopo pochi minuti. La trasferta di oggi sarà tutt’altro che semplice per i biancocelesti, che hanno già avuto modo di testare la pericolosità offensiva di Deac e compagni.

Diretta/ Anderlecht Ludogorets, streaming video: belgi favoriti (Conference League)

CLUJ LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Cluj Lazio sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 253) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Cluj Lazio, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ LAZIO

Petrescu e Sarri alle prese con gli ultimi dubbi della vigilia, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Cluj Lazio. Partiamo dalla compagine romena, in campo con il 4-4-2: Scuffet, Manea, Yuri Matias, Burca, Camora, Deac, Boateng, Muhar, Krasniqi, Yeboah, Birligea. Passiamo adesso ai biancocelesti, il modulo è il solito 4-3-3: Maximiano, Lazzari, Casale, Gila, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Diretta Partizan Sheriff/ Streaming video tv: serbi in vantaggio (Conference League)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Cluj Lazio è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse del match. Partiamo dall’1-X-2 grazie a Eurobet: la vittoria del Cluj è a 3,80, il pareggio è quotato 3,35, mentre la vittoria della Lazio è a 1,93. Non si profila una gara con molte reti: Under 2,5 a 1,62 e Over 2,5 a 2,15. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,93 e 1,78.











© RIPRODUZIONE RISERVATA