Diretta Cluj-Napoca Brescia/ Streaming video tv: trasferta in Romania! (Eurocup)

DIRETTA CLUJ-NAPOCA BRESCIA: GERMANI FAVORITA!

Cluj-Napoca Brescia è in diretta dalla BT Arena, alle ore 18:30 di mercoledì 23 novembre: la partita è valida per la quinta giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023. La competizione riapre i battenti dopo la sosta per le nazionali, e ci presenta una Leonessa terza in classifica nel suo girone: Brescia attualmente viaggia a due vittorie e due sconfitte, si era rialzata dopo il ko all’esordio ma prima della pausa ha perso in casa contro la sorpresa Bourg en Bresse, dunque ora vuole riprendere la marcia contro una squadra che finora ha vinto soltanto una volta, e ha già incrociato anche Venezia perdendoci su parquet rumeno.

La diretta di Cluj-Napoca Brescia sarà comunque particolarmente interessante; vedremo se la Germani saprà dare continuità alla bella vittoria che ha ottenuto domenica, quando ha saputo battere Tortona per riprendere la marcia anche in campionato. Non una squadra che stia dominando le sue partite, ma certamente coach Alessandro Magro sa che il suo gruppo può ancora crescere e allora vedremo quello che succederà questa sera nella quinta giornata di Eurocup, intanto possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata della BT Arena.

DIRETTA CLUJ-NAPOCA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cluj-Napoca Brescia sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: come noto l’appuntamento con la Eurocup, almeno per quanto riguarda le squadre italiane, è su questa emittente che è riservata agli abbonati, e permetterà di assistere alle partite anche in mobilità grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Il servizio di diretta streaming video sarà poi fornito dal portale Eleven Sports: qui è possibile l’abbonamento stagionale o l’acquisto dell’evento on demand, infine possiamo ricordare che sul sito ufficiale, indirizzo euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA CLUJ-NAPOCA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cluj-Napoca Brescia ci presenta dunque una partita molto interessante, che la Germani deve vincere: certo non c’è ancora l’urgenza di fare risultato a tutti i costi e come già visto la classifica del girone è del tutto positiva, ma è chiaro che in una competizione come la Eurocup ogni singolo passo falso possa essere pagato a caro prezzo e, soprattutto, il posizionamento alla fine della regular season potrebbe incidere molto sulla dinamica dell’accoppiamento per gli ottavi di finale.

Brescia si sta comportando bene, mantenendo un passo utile alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, e appunto anche in campionato ha saputo riprendersi; chiaramente non sarà facile anche solo replicare quanto fatto l’anno passato, ma la squadra lombarda ha tutte le carte in regola per riuscirci. Cluj-Napoca è un’avversaria che almeno sulla carta dovrebbe lottare fino alla fine per un posto nei playoff; battere Brescia in casa sarebbe certamente un bel colpo ma appunto la Leonessa è decisamente favorita nel match di Eurocup, tra poco il parquet della BT Arena ci fornirà le sue risposte…

