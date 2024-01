DIRETTA CLUJ-NAPOCA TRENTO/ Video streaming tv: le parole di Paolo Galbiati (oggi 23 gennaio 2024)

DIRETTA CLUJ-NAPOCA TRENTO: PARLA GALBIATI

Mentre si avvicina la diretta di Cluj-Napoca Trento, possiamo fare come al solito un passo indietro a settimana scorsa e alla precedente uscita dell’Aquila in Eurocup, per leggere le dichiarazioni rilasciate in sala stampa alla Il T Quotidiano Arena dal coach della Dolomiti Energia Trentino Paolo Galbiati in sede di commento sulla vittoria contro lo Slask Wroclaw: “Abbiamo giocato con grande desiderio, con grande voglia di reagire a un momento di difficoltà della nostra stagione.

La squadra sta accusando un po’ di stanchezza, non è brillante, ma oggi è andata oltre a tutti i problemi e le difficoltà e ha voluto fortemente vincere questa partita anche per ‘toglierci la scimmia dalle spalle’, come si dice”. Insomma, la soddisfazione di coach Galbiati è andata oltre la vittoria, pur fondamentale per le ambizioni di Trento nella Eurocup: “Lo dimostrano i 43 rimbalzi presi di squadra e la determinazione con cui siamo andati oltre alle 19 palle perse, alcune assolutamente non forzate e figlie di errori banali. Siamo rimasti uniti e ci siamo presi un successo importante”, aveva sottolineato Galbiati. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CLUJ-NAPOCA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cluj-Napoca Trento sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Cluj-Napoca Trento, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv, nella sezione Eurocup.

CLUJ-NAPOCA TRENTO: PLAY IN VICINO!

Cluj-Napoca Trento, in diretta alle ore 18.00 italiane (le 19.00 locali) di questa sera, martedì 23 gennaio 2024, presso la Bt-Arena naturalmente della città rumena di Cluj-Napoca, si gioca per la sedicesima giornata del girone B di Eurocup 2023-2024, che si avvia al decisivo momento dei verdetti nel lungo cammino della regular season. Una avventura che finora potremmo definire migliore delle precedenti delle stagioni più recenti per la Dolomiti Energia Trento, che ha avuto infatti un rendimento caratterizzato da sette vittorie a fronte di otto sconfitte, la qualificazione è un obiettivo ancora più che possibile ma di certo stasera l’esame sarà decisamente impegnativo.

Oggi la diretta di Cluj-Napoca Trento infatti offre una sfida particolarmente impegnativa sul campo di una rivale magari di non grande nome e certamente di una nazione di scarsa tradizione nel basket, ma che sta facendo particolarmente bene. I rumeni del U-BT Cluj-Napoca infatti fino a questo momento hanno conquistato undici vittorie a fronte di appena quattro sconfitte, di conseguenza sono già certi di un posto nella fase ad eliminazione diretta ma naturalmente cercheranno il successo per puntare alle prime due posizioni, che valgono l’accesso ai quarti senza passare dai playoff che invece sono l’obiettivo dell’Aquila. Match quindi difficile, ma che in caso di vittoria farebbe fare un enorme balzo in avanti alla Dolomiti Energia: che cosa succederà quindi nella diretta di Cluj-Napoca Trento?

Verso la diretta di Cluj-Napoca Trento, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che finora è stato dignitoso per la Dolomiti Energia Trentino, che però dopo due stagioni francamente disastrose sta facendo meglio nell’anno in cui serve essere almeno sesti per andare oltre la fase a gironi, quindi purtroppo è ancora concreto il rischio eliminazione. Il debutto di Trento era stato pessimo, con tre sconfitte consecutive di cui due casalinghe che facevano pensare a un’altra stagione triste in Eurocup per l’Aquila, che però poi ha saputo vincere in trasferta sul campo del Lietkabelis, concedere il bis battendo in casa il Turk Telekom Ankara e infilare il tris vincendo anche a Wroclaw, seguito però da un ko molto pesante contro il Cluj-Napoca nel match d’andata contro i rumeni.

Poi ecco la sconfitta in volata contro il Buducnost e il successo contro l’Aris Salonicco, una sorta di isola felice in un periodo di nuovo complicato, considerando le successive sconfitte in casa contro l’Ulm e poi a Bourg en Bresse. Poi c’è stato il momento più bello, cioè il memorabile +22 sul campo del Gran Canaria, seguito dalla vittoria casalinga contro il Lietkabelis, dal ko ad Ankara e dalla vittoria contro il Wroclaw, fondamentale per restare pienamente in corsa. I giochi sono aperti, al momento l’Aquila occupa proprio il fondamentale sesto posto in classifica ma adesso siamo ad un esame impegnativo. Volendo essere positivi, una vittoria potrebbe essere lo scatto decisivo: la diretta di Cluj-Napoca Trento darà questa grande gioia all’Aquila?











