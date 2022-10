Diretta/ Cluj Napoca Venezia streaming video tv, Reyer in Romania (Eurocup)

Cluj Napoca Venezia, in diretta alle ore 18.00 di questo pomeriggio, martedì 25 ottobre 2022, si gioca presso la Bt-Arena della città di Cluj Napoca, in Romania, per la terza giornata del girone A di Eurocup 2022-2023, la Coppa di basket che sta vivendo ancora le prime battute della sua lunghissima avventura per la stagione regolare. La diretta di Cluj Napoca Venezia vede già a caccia di punti la Umana Reyer Venezia, che infatti purtroppo ha iniziato il suo cammino con due sconfitte in altrettante partite disputate finora e quindi cercherà di invertire la tendenza in Romania, contro i padroni di casa che hanno una vittoria e una sconfitta.

La Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima formula che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite nella stagione regolare per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. L’obiettivo minimo è passare il turno, ma possibilmente anche piazzarsi in alto per garantirsi una buona griglia. Il cammino comunque è solo all’inizio, per ora importa solo vincere soprattutto per chi come la Reyer è partito male: che risposte ci darà la diretta di Cluj Napoca Venezia?

DIRETTA CLUJ NAPOCA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cluj Napoca Venezia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.tv

DIRETTA CLUJ NAPOCA VENEZIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Cluj Napoca Venezia, abbiamo già evidenziato che per la Umana Reyer questa è una partita che i lagunari avrebbero bisogno di vincere, arrivando da due sconfitte consecutive. Nulla sarebbe in verità compromesso pure con un terzo scivolone di fila, che però naturalmente sarebbe meglio evitare. Il debutto era stato piuttosto amaro, a causa della sconfitta per un solo punto in Germania contro l’Ulm (81-80), mentre francamente era stata più deludente la seconda partita, terminata con una sconfitta casalinga per 73-79 contro i francesi del Bourg en Bresse, di conseguenza sarebbe meglio invertire la tendenza.

Per ampliare l’analisi della situazione, possiamo aggiungere che Venezia in campionato sta facendo meglio, tanto che arriva dalla soddisfazione mai banale di una vittoria contro Milano ottenuta domenica, ma più in generale da ben tre vittorie a fronte di una sola sconfitta nelle prime quattro giornate di Serie A. La squadra insomma è competitiva e può far sognare i tifosi di basket di Venezia, però adesso sarebbe il momento giusto per cercare una svolta anche in Eurocup…











