Diretta Cluj-Napoca Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata di Eurocup.

DIRETTA CLUJ-NAPOCA VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sarà la quinta volta in cui la diretta Cluj-Napoca Venezia ci farà compagnia in Eurocup: abbiamo detto della classifica avulsa che nel girone dello scorso anno aveva mandato la Reyer in pasto a Gran Canaria, purtroppo Venezia aveva perso entrambe le partite contro la squadra rumena e, in particolare, alla BT Arena era caduta per 86-78 (nel match di andata) sotto i colpi di Karel Guzman, che aveva segnato 15 punti con il 100% dal campo, ma con appena tre tiri e sbagliando un solo libero (8/9) aggiungendo 5 rimbalzi e 3 recuperi, per Venezia 11 punti di Juan Fernandez e 10 a testa per Davide Moretti e Rodney McGruder.

Nel 2022-2023 le cose erano andate in maniera opposta: era stata la Reyer a vincere due volte contro il Cluj-Napoca, sbancando il parquet rumeno nella partita di andata per 80-85 con 23 punti di Dere Willis (8/12 al tiro) e 18 con 7 assist di Marco Spissu, che aveva tirato 3/5 dall’arco. È fin troppo evidente che la speranza di Neven Spahija sia quella di replicare quella vittoria che era arrivata quando il coach orogranata era ancora Walter De Raffaele, adesso dunque scopriamo quello che succederà sul parquet della BT Arena perché finalmente ci siamo, la diretta Cluj-Napoca Venezia sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CLUJ-NAPOCA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH

Anche per la diretta Cluj-Napoca Venezia saremo sui canali tv di Sky Sport, dunque un appuntamento per gli abbonati così come la diretta streaming video, su Sky Go o Now Tv.

CLUJ-NAPOCA VENEZIA: LA REYER VUOLE IL BIS!

Sarà la BT Arena la sede della diretta Cluj-Napoca Venezia, che si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 22 ottobre ed è valida per la quarta giornata nel girone A di basket Eurocup 2025-2026. Finalmente la Reyer ha vinto in questa competizione: dunque, arriva con maggiore fiducia a questo importante appuntamento.

Si sapeva che la sfida contro il Neptunas Klaipeda fosse importante, ma i fantasmi delle prime due sconfitte si potevano far sentire; invece Venezia ha dominato i lituani fin dalla palla a due e ha così mosso la sua classifica, naturalmente ora dovrà confermarsi ma intanto ha mosso i primi passi in questa Eurocup.

Il Neptunas Klaipeda è anche l’unica squadra battuta dal Cluj-Napoca, che si è presa la vittoria esterna; settimana scorsa i rumeni sono caduti di un solo punto contro lo Slask Wroclaw e al momento sono sotto la Reyer in classifica proprio per questo punticino nella differenza canestri complessiva.

Al momento dunque si può dire che la partita della BT Arena sia uno spareggio per la qualificazione agli ottavi, è ovviamente troppo presto perché sia realmente così ma intanto la diretta Cluj-Napoca Venezia è comunque importante per lasciare alle spalle un’avversaria, vedremo dunque cosa succederà sul parquet.

DIRETTA CLUJ-NAPOCA VENEZIA: SENSAZIONI BUONE

È quindi un test abbastanza importante per la Reyer questa imminente diretta di Cluj-Napoca Venezia: gli orogranata affrontano una squadra che lo scorso anno si era presa il quinto posto nel girone B grazie alla classifica avulsa, in un entusiasmante arrivo a quattro squadre che aveva lasciato ultima (ma comunque agli ottavi) la stessa Venezia. Ecco: chissà cosa sarebbe successo se invece di incrociare Gran Canaria la Reyer avesse pescato i Wolves Vilnius, che avevano perso contro la compagine rumena; è però un pensiero che riguarda il passato, mentre oggi Venezia deve necessariamente pensare al presente.

Neven Spahija sa di avere a disposizione un roster che si conosce bene, e questo potrebbe essere un punto di forza anche e soprattutto in Eurocup; per una volta la Reyer vuole fare strada anche in Europa come non le accade da tempo, ma deve valutare che negli ultimi anni alcune realtà (come appunto il Cluj-Napoca) sono cresciute e non ci sono più partite realmente facili in questa competizione. Questo è quanto possiamo dire a bocce ferme, per il resto bisogna aspettare che arrivi la palla a due sulla diretta Cluj-Napoca Venezia sperando che gli orogranata tornino dalla Romania con la seconda vittoria, che li porterebbe al 50% nel record.