Diretta Cluj Rennes/ Streaming video tv: francesi per il riscatto (Europa league)

Cluj Rennes, diretta dall’arbitro Martins, è la partita in programma oggi giovedì 7 novembre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj, e sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Grande occasione per la formazione romena che volerebbe a quota 9 punti dopo aver già battuto nel girone i francesi all’andata e la Lazio in casa. Per i transalpini sarà l’ultima spiaggia, anche un pareggio sancirebbe di fatto un’eliminazione anticipata dall’Europa League. Nel campionato romeno il Cluj ha battuto 3-0 l’Academica Clinceni nell’ultimo turno di campionato disputato. Dopo il ko a Iasi, una vittoria che ha permesso alla squadra di Petrescu di restare prima a +2 dal Vitorul. Il Rennes, battendo in casa il Tolosa, ha interrotto una serie di 10 partite senza vittorie culminata in 4 sconfitte consecutive tra Europa League e Ligue 1 e in campionato è risalita a +3 dalla zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cluj Rennes sarà disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, con Sky che trasmetterà il match sul canale numero 203, Sky Sport Football. Partita visibile anche in diretta streaming video via internet, sempre per gli abbonati Sky, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ RENNES

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cluj Rennes oggi giovedì 7 novembre 2019 presso lo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Il Cluj allenato dal romeno Petrescu sarà schierata con un 4-4-2: Arlauskis, Pascanu, Burca, Boli, Camora, Bordeianu, Djokovic, Culio, Deac, Traoré, Omrani. Risponderà con un 4-4-2 il Rennes allenato dal francese Stephan: Bonet, Traoré, Gnagnon, Morel, Maouassa, Raphinha, Nyamsi, Bourigeaud, Del Castillo, Niang, Hunou.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Cluj Rennes, l’agenzia di scommesse Snai indica la squadra di casa come favorita. Vittoria interna quotata 2.30, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.05 mentre la possibilità del successo in trasferta viene offerta a una quota di 3.30. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso del match, over 2.5 quotato 2.40, under 2.5 proposto a una quota 1.50.



