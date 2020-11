Diretta/ Cluj Roma (Europa League) streaming video tv: giallorossi per il primato

DIRETTA CLUJ ROMA: FONSECA, DIFESA IN EMERGENZA!

Cluj Roma, in diretta dallo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca in programma giovedì 26 novembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi hanno l’occasione di chiudere con ben due giornate d’anticipo la corsa per il primato nel girone, vincendo e puntando a una mancata vittoria dello Young Boys a Sofia. Dopo la sconfitta a tavolino rimediata a Verona all’esordio in campionato i giallorossi non hanno praticamente più sbagliato un colpo in campionato, vincendo sempre a parte i pareggi nei big match contro Juventus e Milan. Una striscia che ha portato la squadra di Fonseca al terzo posto in classifica, mentre in Europa i giallorossi sono reduci dalla cinquina rifilata proprio al Cluj, che punta però su questo match quantomeno per mantenere intatte le speranze di secondo posto e di qualificazione ai sedicesimi di finale. Anche in campionato però gli uomini di Petrescu sono in difficoltà e, dopo il ko interno contro l’UTA Arad, sono scivolati a -6 dalla Steaua capolista e a -4 dall’Universitatea Craiova seconda.

DIRETTA CLUJ ROMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI EUROPA LEAGUE

Ricordiamo che la diretta tv di Cluj Roma sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ ROMA

Le probabili formazioni di Cluj Roma, sfida che andrà in scena presso lo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Dan Petrescu con un 4-3-1-2: Balgradean; Susic , Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban; Deac, Itu, Djokovic; Debeljuh, Rondon. Gli ospiti guidati in panchina da Paulo Fonseca schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Pau Lopez; Juan Jesus, Smalling, Cristante; Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Cluj Roma secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa romeni partono nettamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 4.00, mentre poi si sale a quota 3.90 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 1.75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione giallorossa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA