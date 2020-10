Diretta/ Cluj Young Boys (Europa League) streaming video tv: Roma interessata

DIRETTA CLUJ YOUNG BOYS: SFIDA APERTA!

Cluj Young Boys, diretta dallo svedese Nyberg, giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Si affrontano le altre squadre impegnate nel girone della Roma, con i giallorossi che sono partiti espugnando il campo degli svizzeri, ora indietro in classifica non solo rispetto alla squadra di Fonseca ma anche rispetto ai diretti avversari del Cluj, che invece all’esordio continentale hanno vinto 0-2 in casa del CSKA Sofia. Romeni reduci da tre vittorie consecutive considerando che anche in campionato le cose vanno a gonfie vele. Dopo l’ultimo successo sul campo del Voluntari la squadra di Petrescu ha ulteriormente avvicinato la vetta, con l’Universitatea Craiova capolista ora distante solo tre lunghezze. Lo Young Boys a sua volta è reduce da un successo per 2-1 contro il Lucerna, vittoria valsa il primo posto per gli elvetici che hanno sorpassato in vetta alla Super League svizzera il San Gallo.

DIRETTA CLUJ YOUNG BOYS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cluj Young Boys sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ YOUNG BOYS

Le probabili formazioni di Cluj Young Boys, sfida che andrà in scena presso lo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napolca. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Dan Petrescu con un 5-3-2: Arlauskis, Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora, Bordeianu, Djokovic, Paun, Omrani, Deac. Gli ospiti guidati in panchina da Gerardo Seoane schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Ballmoos, Burgy, Lustenberg, Zesiger, Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras, Fassnacht, Nsame, Ngamaleu.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Europa League tra Cluj e Young Boys queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.90, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA