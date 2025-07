Diretta Cobolli Djokovic Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live del quarto di finale tra italiano e serbo nel torneo dello Slam.

DIRETTA COBOLLI DJOKOVIC WIMBLEDON 2025: PER FARE LA STORIA!

La diretta Cobolli Djokovic può consegnarci la storia, almeno per quanto riguarda il nostro Flavio Cobolli: oggi mercoledì 9 luglio, per la prima volta in uno Slam, il romano gioca i quarti di finale di Wimbledon 2025 e lo fa dopo la straordinaria vittoria contro Marin Cilic, incrociando una leggenda del tennis e dei Championships.

Non ha bisogno di presentazioni Novak Djokovic, che il primo titolo sull’erba di Londra lo ha vinto 14 anni fa; nell’occasione era anche diventato numero 1 Atp per la prima volta, da quel momento ha incamerato altri sei Wimbledon e ha anche perso tre finali, di cui le ultime due contro Carlos Alcaraz.

La storia pende dalla sua parte, ma oggi potrebbe prendere la strada di Cobolli: il classe 2002 finalmente è riuscito, almeno in queste due settimane, a confermare il talento che gli è sempre stato accreditato, ma che forse era stato poco accompagnato dalla mentalità del campione.

La diretta Cobolli Djokovic ci dirà se potremo parlare anche di una clamorosa quanto meritatissima semifinale a Wimbledon 2025 o se invece la strada si fermerà qui, intanto è già tantissimo quello che Flavio è riuscito a fare nello Slam più prestigioso di tutti e speriamo che faccia altra strada.

COBOLLI DJOKOVIC STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2025

Saremo ancora sui canali della tv satellitare per la diretta Cobolli Djokovic, ricordando che il match di Wimbledon 2025 si può seguire anche in diretta streaming video su Sky Go o Now Tv.

DIRETTA COBOLLI DJOKOVIC WIMBLEDON 2025: FLAVIO CONTRO IL SUO IDOLO

C’è inevitabilmente grande attesa per la diretta Cobolli Djokovic, ennesima partita che in questo Wimbledon 2025 vede protagonista un italiano. Flavio Cobolli il capolavoro lo ha finora fatto al terzo turno schiantando Jakub Mensik, si è presentato ai quarti con un solo set perso – il terzo contro Cilic, al tie break – e ora ci crede, anche se dovrà essere bravo a non farsi vincere dalle emozioni visto che dall’altra parte della rete incrocia il suo idolo di infanzia, quello che crescendo ha sempre cercato di emulare. Affrontato già una volta, ma era il Masters 1000 di Shanghai: a Wimbledon è tutto molto diverso.

Cobolli nell’occasione aveva rimediato una scoppola lo scorso autunno, era finita 6-1 6-2 in favore di Djokovic che il campo centrale di Wimbledon lo conosce come le sue tasche, nel 2019 al termine dell’epica finale contro Roger Federer ha anche mangiato l’erba come a certificare la sua appartenenza all’All England Lawn & Tennis Club. A Cobolli il compito di fare la storia, personale ma anche dello Slam: un italiano in finale lo abbiamo avuto quattro anni fa e oggi c’è il numero 1 Jannik Sinner che ha reso tutto “normale”, ma per Cobolli sarebbe un risultato davvero epico, e anche per tutta l’Italia del tennis.