Diretta/ Collins Rybakina (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Miami Open 2024, oggi 30 marzo)

DIRETTA COLLINS RYBAKINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a seguire la diretta Collins Rybakina, finale femminile del Miami Open 2024 e partita che vanta quattro precedenti, con un bottino di tre vittorie per la kazaka. In verità Collins aveva vinto il primo incrocio, nei quarti di finale del torneo di San José 2021, con il punteggio di 7-6 (5), 7-6 (4), ma successivamente sono arrivate tre vittorie consecutive per Rybakina.

DIRETTA/ Sinner Medvedev (risultato finale 6-1; 6-2): Jannik in finale! (Miami Open 2024 oggi 29 marzo)

La prima fu nei sedicesimi di finale del torneo di Adelaide 2023, in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-3; poche settimane più tardi, di nuovo dei sedicesimi ma degli Australian Open 2023, ecco un’altra affermazione in tre set della kazaka per 6-2, 5-7, 6-2; infine, nemmeno due mesi fa, negli ottavi di Abu Dhabi 2024, ecco la vittoria per 4-6, 6-3, 6-3 di una Rybakina che però non è mai riuscita ad imporsi in due set contro Collins. Oggi parliamo di una finale WTA 1000, quindi sicuramente sarà l’appuntamento più prestigioso fra queste due giocatrici: cediamo allora senza ulteriori indugi la parola al campo, perché sta per cominciare la diretta di Collins Rybakina, finale femminile del Miami Open 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MIAMI OPEN 2024/ Alcaraz Dimitrov video streaming tv: Zverev vola in semifinale! (28 marzo)

DIRETTA COLLINS RYBAKINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA FINALE MIAMI OPEN 2024

La diretta tv di Collins Rybakina, finale femminile del Miami Open 2024, sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters e WTA 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento, ricordando naturalmente che la finale Collins Rybakina potrà essere seguito anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go.

NELL’ALBO D’ORO

Mentre cresce l’attesa per la diretta Collins Rybakina, che sarà la finale femminile del Miami Open 2024, curiosiamo nell’albo d’oro di questo torneo della Florida, naturalmente per quanto riguarda proprio il singolare femminile. La storia è relativamente breve, dal momento che la prima edizione risale al 1985, con nobilissima vittoria di Martina Navratilova, seguita l’anno successivo da Chris Evert. Spiccano però naturalmente le cinque vittorie di Steffi Graf, che si impose a Miami nel 1987, 1988, 1994, 1995 e 1996, un record che tuttavia sarà battuto poi da Serena Williams, capace di imporsi addirittura in otto edizioni del Miami Open nel 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013, 2014 e infine 2015.

DIRETTA/ Sinner Machac (risultato finale 6-4; 6-2): Jannik in semifinale! (Miami Open 2024, oggi 27 marzo)

Meritano certamente una citazione anche le tre vittorie della bielorussa Viktoria Azarenka nel 2009, 2011 e 2016, mentre negli anni più recenti ecco i due successi consecutivi di Ashleigh Barty nel 2019 e 2021, considerando che nel 2020 non si giocò a causa della pandemia, seguiti dalle vittorie di Iga Swiatek nel 2022 e di Petra Kvitova nel 2023, in finale proprio contro Elena Rybakina, che ci riproverà stavolta contro la padrona di casa Danielle Collins. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA FINALE FEMMINILE

Grande appuntamento con la diretta Collins Rybakina, che sarà la finale femminile del Miami Open 2024 di tennis, in programma per le ore 20.00 italiane di questa sera, sabato 30 marzo, sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium appunto di Miami, la principale città della Florida. Possiamo sicuramente parlare di una finale a sorpresa per questo torneo WTA 1000 di tennis che completa il cosiddetto Sunshine Double con il precedente evento di Indian Wells, che in campo femminile aveva visto la vittoria di Iga Swiatek in finale su Maria Sakkari. Dalla California alla Florida lo scenario è cambiato drasticamente, dato che le due finaliste non erano nemmeno entrate fra le prime quattro a Indian Wells: chi sarà la regina di Miami?

A dircelo sarà naturalmente la diretta Collins Rybakina, la grande sorpresa evidentemente è la padrona di casa statunitense Danielle Collins, che all’inizio del Miami Open 2024 non era nemmeno compresa tra le 32 teste di serie, mentre sulla carta la favorita d’obbligo deve essere la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del seeding, che in carriera vanta i successi a Wimbledon 2022 per quanto riguarda gli Slam, Indian Wells e Roma 2023 invece in termini di WTA 1000. Una grande favorita e una outsider padrona di casa: chi sarà la vincitrice del Miami Open 2024 al termine della diretta di Collins Rybakina?

DIRETTA COLLINS RYBAKINA, FINALE MIAMI OPEN 2024: IL PERCORSO

In avvicinamento alla diretta Collins Rybakina, può essere interessante adesso descrivere il cammino delle due giocatrici verso la finale del Miami Open 2024. Per la statunitense Danielle Collins, non essendo nemmeno testa di serie, il cammino è iniziato al primo turno vincendo contro la connazionale Pera; ecco poi in seguito i successi contro le russe Potapova e Avanesyan nel secondo e terzo turno; agli ottavi Collins si è imposta contro la rumena Cirstea e nei quarti ha avuto la meglio sulla francese Garcia, infine ecco in semifinale la vittoria contro la russa Alexandrova. Collins ha vinto contro ben quattro teste di serie, ma nessuna tra le prime 10: è stato quindi un cammino molto particolare…

Dall’altra parte del tabellone, la seconda protagonista della diretta Collins Rybakina per la finale femminile del Miami Open 2024 sarà evidentemente la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 4 e quindi esentata dal primo turno. Nel secondo, il debutto è stato vincente contro la danese Tauson, per poi sconfiggere le statunitensi Townsend e Keys nel terzo turno e agli ottavi; Rybakina poi ha vinto una dura battaglia contro la greca Sakkari ai quarti e tre set sono serviti anche in semifinale contro la bielorussa Azarenka per giungere all’ultimo atto contro una rivale inattesa. Che cosa succederà oggi?











© RIPRODUZIONE RISERVATA