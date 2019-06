Diretta Colombia Qatar/ Streaming video DAZN: Cafeteros favoriti (Copa America)

Colombia Qatar si gioca alle ore 23:30 italiane di mercoledì 19 giugno, in diretta dallo stadio Morumbi di Sao Paulo: siamo nella seconda giornata del gruppo B in Copa America 2019. Non poteva esserci esordio migliore per i Cafeteros, che hanno battuto l’Argentina e, al netto dei problemi della Seleccion, si sono confermati tra le candidate alla vittoria del titolo, anche se la strada sarà ovviamente lunga e con ostacoli; sicuramente però la partita di questa sera è abbordabile per la nazionale colombiana, che sfida un Qatar all’esordio assoluto in Copa America. A Rio però la nazionale che ospiterà i prossimi Mondiali ha stupito subito, rimontando uno 0-2 contro il Paraguay e arrivando così al primo punto di sempre nel torneo; ora sarà interessante valutare come procederà questa avventura, e dunque aspettando la diretta di Colombia Qatar possiamo analizzare in maniera dettagliata quali potrebbero essere le scelte dei due Commissari Tecnici, studiando le probabili formazioni di questa sfida.

La diretta tv di Colombia Qatar non sarà disponibile: come tutte le partite della Copa America 2019, anche questa verrà infatti trasmessa dalla piattaforma DAZN. Solo gli abbonati al servizio potranno dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installando direttamente l’applicazione su una smart tv che abbia una connessione a internet.

Non c’è motivo perchè Carlos Queiroz affronti Colombia Qatar con un undici diverso rispetto a quello che ha battuto l’Argentina: naturalmente la grande qualità è nel tridente offensivo, dove Muriel è ancora favorito su Edwin Cardona mentre Radamel Falcao sarà la prima punta con James Rodriguez schierato largo a destra, ma potendo anche arretrare a formare un ideale 4-3-1-2. A centrocampo Barrios si piazza da perno centrale, e avrà il supporto delle due mezzali: Uribe è un interno di ruolo, Cuadrado si adatta in una posizione già esplorata anche nella Juventus. Medina e Tesillo saranno i terzini, Davinson Sanchez e Yerry Mina i due centrali difensivi a protezione del portiere Ospina. Conferme ovviamente anche per il Qatar di Felix Sanchez: Al Sheeb il portiere, Pedro Miguel e Al Rawi a guidare una difesa che sarà completata dai terzini Abdelkarim Hassan e Hatem. Madibo dovrebbe essere il frangiflutti schierato a protezione di questo reparto, con Salman e Khoukhi che invece agiranno da mezzali; Al Haydos il trequartista alle spalle di Almoez Ali, autore del primo storico gol qatariota in Copa America, e Afif.

Scommettere su Colombia Qatar è possibile anche con l’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i Cafeteros sono nettamente favoriti con un valore di 1,35 che accompagna l’eventualità della loro vittoria, per la quale dovete giocare il segno 1. L’ipotesi del successo qatariota è invece quotato addirittura 9,75 la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. mentre per il pareggio dovrete scommettere sul segno X e andreste a vincere una somma corrispondente a 4,50 volte la puntata.



