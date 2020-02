Diretta Colonia Bayern Monaco/ Streaming video tv: trasferta impegnativa per Flick

Colonia Bayern Monaco, in diretta dal RheinEnergieStadion di Colonia, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 15.30, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata della Bundesliga tedesca. Una grande classica del calcio tedesco degli anni 80, col Colonia che ha perso parte della gloria antica ma quest’anno sembra comunque competitivo per la salvezza, reduce peraltro in campionato da 2 vittorie consecutive in casa, 3-1 al Wolfsburg e un netto 4-0 al Friburgo. Dopo una lunga rincorsa il Bayern Monaco si è ripreso invece la vetta della Bundesliga, ma nello scontro diretto della scorsa settimana ha mancato il colpo di grazia, pareggiando 0-0 in casa contro il Lipsia che si è mantenuto a -1 dalla vetta. All’andata i bavaresi hanno calato il poker all’Allianz Stadium contro il Colonia, 4-0 con i gol messi a segno da Lewandowski (doppietta), Coutinho e Perisic, mentre il 5 maggio 2018 il Bayern ha vinto 1-3 l’ultimo precedente a Colonia, che non vince contro i diretti avversari di turno in casa in Bundesliga dal 3-2 del 5 febbraio 2011.

La diretta tv di Colonia Bayern Monaco sarà un'esclusiva Sky

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Colonia Bayern Monaco, domenica 16 febbraio 2020 presso il RheinEnergieStadion di Colonia, sfida valevole per la ventiduesima giornata della Bundesliga tedesca. Il Colonia allenato da Gisdol dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Horn; Ehizibue, Bornauw, Czichos, Schmitz; Skhiri, Hector; Drexler, Uth, Jakobs; Cordoba. Il Bayern guidato in panchina da Flick sarà chiamato a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Alcantara; Muller, Goretzka, Gnabry; Lewandowski.

Per chi scommetterà sulla sfida tra Colonia e Bayern Monaco, l'agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 11.00, mentre l'eventuale quota per il pareggio viene proposta a 7.00 e la quota per l'affermazione esterna viene fissata a 1.20.



