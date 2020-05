Diretta Colonia Fortuna Dusseldorf/ Streaming video e tv: Rosler sempre in bilico

Pubblicità

Colonia Fortuna Dusseldorf, in diretta dal RheinEnergieStadion di Colonia è la partita in programma oggi, domenica 24 maggio 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Si chiude dunque con la diretta Colonia Fortuna Dusseldorf questa appassionante e ricchissima 27^ giornata della Bundesliga, la seconda dopo il rientro in campo post emergenza coronavirus. E davvero si può dire che si chiude con il botto questo fine settimana: oggi infatti certo ci attende una partita appassionante, tra due squadre che pur in assenza di pubblico sono più che mai motiviate a dare il massimo e riscattare dunque un riavvio di stagione certo non entusiasmante. Ha infatti certo bisogno di una scossa la formazione dei caproni, di ritorno da uno scialbo pareggio con il Mainz ottenuto settimana scorsa. E certo hanno bisogno di punti pure i ragazzi di Rosler, che rischiano di doversi giocare i play off retrocessione a fine stagione. La diretta Colonia Fortuna Dusseldorf, pur comprendendo club lontani dalle vette della classifica, pure si annuncia come match entusiasmante e affatto piatto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la diretta tra Colonia e Fortuna Dusseldorf sarà visibile in diretta tv su Sky, per la precisione dalle ore 18.00 ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky sport Football (203). Garantita la visione della sfida anche in diretta streaming video tramite la nota app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COLONIA FORTUNA DUSSELDORF

In vista della diretta tra Colonia e Fortuna Dusseldorf, chiaramente nessuno dei due tecnici si è fatto trovare impreparato: sia Gidsol che Rosler infatti hanno studiato con cura le proprie probabili formazioni, che vedranno solo moduli consolidati e titolari confermati. Ecco che per i caproni, lo stesso Gidsol questa sera dovrebbe aver pronto un buon 4-2-3-1 che vedrà dal primo minuto in campo in attacco Cordoba: saranno Kainz, Uth e Jakobs poi porsi alle spalle del capocannoniere mentre in mediana pare confermata la coppia Skhiri-Hector, già titolare con il Mainz nel turno precedente. In difesa il Colonia infine si affiderà a Ehizibue, Bornauw, Leistner e Katterbach. Sarà invece il 3-5-2 il modulo di riferimento per il Fortuna Dusseldorf, con Rosler che pure dovrà fare a meno di Ayhan, sospeso. Ecco che allora in difesa i biancorossi dovranno affidarsi a Zanka, Hoffmann e Giesselmann, mentre per l’ampio reparto a cinque già si fanno avanti Stoger, Morales e Berisha (ex Lazio): Zimmermann e Suttner saranno i titolari in corsia. In attacco poi per il Dusseldorf pure non mancheranno dal primo minuto Karaman e Hennings.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta tra Colonia e Fortuna Dusseldorf il favore del pronostico alla vigilia del fischio d’inizio è tutto per i padroni di casa. Anche la Snai, nell’1×2 infatti concede loro una quotazione favorevole, al 1.80, contro il più elevato 4.25 fissato per il successo degli ospiti: il pareggio ha rimediato la quotazione di 3.90.



