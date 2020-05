Diretta Colonia Mainz/ Streaming video tv: Beierlorzer a caccia di punti salvezza

Pubblicità

Colonia Mainz, in diretta dal RheinEnergieStadion di Colonia, è la partita in programma oggi, domenica 17 maggio 2020, valida per la 26^ giornata della Bundesliga: fischio d’inizio fissato per le ore 15.30. Il primo campionato tedesco solo ieri ha riaperto i battenti dopo lo stop imposto a marzo per l’emergenza coronavirus: è dunque il calcio teutonico il primo a ripartire in Europa dopo l’esplosione della pandemia, e per questa domenica ci riserva un match ben speciale, con i palio tre punti decisivi, da disputarsi ovviamente a porte chiuse.

Con la diretta Colonia Mainz di questo pomeriggio infatti, la formazione di casa, guidata da Markus Gisdol, si gioca tutte le sue chance di ritornare in zona Uefa, dopo una stagione ricca di alti e bassi. Pur però il tecnico non avrà tutti i suoi giocatori a disposizione, visto che nei giorni scorsi, tre sono risultati positivi al coronavirus e dunque isolati. Non meno motivati alla ripartenza poi sono pure i giocatori del Mainz di Beierlorzer, che si giocano in questo finale di campionato di Bundesliga le ultime chance di salvezza. La diretta Colonia Mainz si annuncia quindi sfida di grandissimo spettacolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati, che la diretta Colonia Mainz, attesa oggi alle ore 15.30 sarà visibile in diretta tv ma solo per gli abbonati al servizio, sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203). Diretta streaming video del big match della Bundesliga dunque garantito agli abbonati tramite la nota app Sky Go.

Pubblicità

LE PROBABILI FORMAZIONI COLONIA MAINZ

Per le probabili formazioni di Colonia Mainz certo pare ben difficile ora fissare due schieramenti completi: dopo due settimane di stop e con pochi allenamenti congiunti alle spalle non è chiarissimo lo stato di forma dei due spogliatoi. E non scordiamo che nel frattempo diversi giocatori si sono fermati per infortunio e che pure alcuni del Colonia sono stati messi in isolamento, perché positivi al coronavirus. Ecco però che, con le dovute cautele, possiamo dire che per il probabile 11 del Colonia, Gisdol dovrebbe aver preparato un buon 4-2-3-1, dove dal primo minuto vedremo in difesa Ehizibuem Bornauw, Leistner e Katterbach: toccherà dunque a Skhiri e al capitano Hector collocarsi in mediana.

Saranno poi pronti tra i caproni anche Kainz, Uth e Drexler, mentre sarà Cordoba la prima punta titolare. Per la probabile formazione del Mainz, ecco che Beierlorzer ha messo a punto un buon 3-4-3, dove in difesa non mancherà Niakhate, finito di recente anche nel mirino della Roma per la prossima finestra di calciomercato. Per la diretta col Colonia, poi vedremo titolari a centrocampo Baku, Barreiro, Latza e Mwene, mentre toccherà al tridente Onisiwo-Quaison-Szalai coprire l’attacco.

Pubblicità

QUOTE E PRONOSTICO

In vista della diretta tra Colonia e Mainz, il pronostico fissato alla vigilia non esita a individuare nei padroni di casa i netti favoriti al successo oggi pomeriggio. Guardando le quote date dalla Snai per l’1×2 leggiamo che il successo dei caproni è stato dato a 1.92, contro il piò elevato 3.25 fissato per gli ospiti: il pareggio vale la quotazione di 3.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA